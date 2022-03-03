Châu Tinh Trì và những sao nam giàu có, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng nhưng lại 'ế trường tồn' theo năm tháng

Đứng ở đỉnh cao danh vọng, nhiều nghệ sĩ đã tính đến chuyện yên bề gia thất khi tuổi đời ngày càng tăng. Tuy vậy, cũng có rất nhiều ngôi sao dù đã ở độ tuổi ngũ tuần, lục tuần vẫn chưa thông báo tin vui của mình đến người hâm mộ, điển hình như các nam tài tử dưới đây.

Ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc được khen là người đàn ông hoàn hảo vì bên cạnh hoạt động nghệ thuật anh còn tham gia các dự án thiện nguyện, giúp đỡ những nghệ sĩ hay người bình thường gặp khó khăn. Dù những năm gần đây có đôi lần vướng vào nghi án hẹn hò cùng các sao nữ nhưng lần nào anh cũng lên tiếng bác bỏ.

Trong suốt 30 năm lăn lộn trong giới giải trí , Cổ Thiên Lạc chỉ công khai duy nhất một mối tình với nữ minh tinh Huỳnh Kỷ Doanh sau lần hợp tác vào năm 1994. Người đẹp này thậm chí vì người mình yêu mà từ bỏ nghệ thuật nhưng cuối cùng cả hai vẫn chia tay sau 7 năm hẹn hò để lại nhiều tiếc nuối.

2. Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì là một người có đóng góp không hề nhỏ trong việc đưa phim truyền hình và điện ảnh Trung Quốc lên một tầm cao mới, ngoài ra anh rất mát tay khi lăng-xê các diễn viên nữ. Cũng vì vậy mà danh sách người tình qua tay "Vua Hài Kịch" cũng rất nhiều như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Uý, nữ đại gia Vu Văn Phượng,...

Châu Tinh Trì ở tuổi 59 vẫn độc thân, không vướng bận với ai dù có dính phải kha khá tin đồn hẹn hò với các tình trẻ khác nhau

Tuy vậy, ở tuổi 59, Châu Tinh Trì vẫn lựa chọn một cuộc sống độc thân, không vướng bận với ai dù có dính phải kha khá tin đồn hẹn hò với các tình trẻ khác nhau. Nhiều người cho rằng, Châu Tinh Trì vẫn độc thân là do cuộc tình tan vỡ với nữ diễn viên Chu Ân - người bị Tinh gia "cắm sừng" đau đớn.

3. Hồ Ca

Ở tuổi 40, Hồ Ca có trong tay một sự nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ và lượng người hâm mộ đông đảo toàn châu Á, nhưng trái ngược lại anh vẫn chưa tìm được ai để nắm tay về chung một nhà. Nam tài tử từng trải qua nhiều mối tình cùng các giai nhân đình đám của làng giải trí nhưng 2 mối tình được bàn tán nhiều nhất của anh là với 2 người đẹp Tiết Giai Ngưng và Giang Sơ Ảnh.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Ca vẫn chưa yên bề gia thất

Tiết Giai Ngưng là người đã từ bỏ nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để túc trực trong bệnh viện, chăm sóc Hồ Ca suốt thời gian anh bị tai nạn nghiêm trọng vào năm 2006, tuy vậy tình cảm của cả hai cuối cùng cũng tan vỡ trong sự nuối tiếc của công chúng. Còn Giang Sơ Ảnh là người mà Hồ Ca từng xem trọng hơn cả tính mạng của mình, cả hai nên duyên nhờ lần hợp tác trong dự án Nhà Có 11 Người, tuy vậy họ vẫn xa nhau sau 1 năm hạnh phúc vì bận rộn với công việc.

Ảnh: Internet