Nguyên nhân khiến Triệu Vy từng 'nhận một cú lừa' từ Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 31/05/2022 19:29

Nhờ thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy được nhiều nhà sản xuất phim chú ý, trong đó có cả "Vua hài châu Á" Châu Tinh Trì.

Nhờ thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy trở thành cái tên được truyền thông săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ vào thời điểm bấy giờ. Bên cạnh đó, nàng Tiểu Yến Tử cũng được nhiều nhà sản xuất phim chú ý, trong đó có cả "Vua hài châu Á" Châu Tinh Trì.

Năm 2001, nam danh hài đã mời Triệu Vy tham gia vào tác phẩm điện ảnh Đội Bóng Thiếu Lâm. Khi đó, Triệu Vy đã làm một việc mà có lẽ cho đến giờ cô vẫn còn ân hận, đó chính là không cần xem qua kịch bản, xem qua vai diễn mà lập tức đồng ý với Tinh Gia. Bởi nữ diễn viên sinh năm 1976 tin tưởng hoàn toàn vào Châu Tinh Trì vì các bộ phim trước đây của ông đều là những nhân vật xinh đẹp có tiếng.

Nguyên nhân khiến Triệu Vy từng 'nhận một cú lừa' từ Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Chính vì lẽ đó, khi xuất hiện tại phim trường, Triệu Vy đã hoàn toàn bất ngờ khi biết được nhân vật mình đảm nhận lại là một cô gái có ngoại hình kém sắc. Trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Triệu Vy hóa thân thành A Mai – cô gái bán bánh gạo có ngoại hình không mấy lọt mắt. A Mai đem lòng yêu mến A Tinh (Châu Tinh Trì) nhưng lại không dám thổ lộ vì tự ti với nhan sắc của mình. Thậm chí, cách trang điểm của A Mai lại có gì đó rất lạ, mọi thứ khiến gương mặt của cô trở nên lố lăng hơn.

Nguyên nhân khiến Triệu Vy từng 'nhận một cú lừa' từ Châu Tinh Trì - Ảnh 2Nguyên nhân khiến Triệu Vy từng 'nhận một cú lừa' từ Châu Tinh Trì - Ảnh 3

Trước vai diễn không như tưởng tượng, nàng Tiểu Yến Tử ngỏ ý muốn đổi vai với Trương Bá Chi nhưng Châu Tinh Trì không chỉ không đồng ý mà còn quát mắng Triệu Vy một trận. Ông cho rằng là một diễn viên chuyên nghiệp không nên chê vai diễn vì ngoại hình của nhân vật mà phải biết cách diễn thế nào để tạo được ấn tượng với khán giả. Tinh Gia cũng quả quyết rằng nếu Triệu Vy không làm được thì cô có thể từ bỏ vai diễn và ông sẽ tìm người khác thay thế, không thỏa hiệp với việc đổi vai.

 Nguyên nhân khiến Triệu Vy từng 'nhận một cú lừa' từ Châu Tinh Trì - Ảnh 4

Vì thế, tâm trạng của Triệu Vy đã bị đả kích không nhỏ và điều đó khiến những cảnh quay của cô không đạt được yêu cầu khó tính của Châu Tinh Trì. Một lần nữa, ông tiếp tục "giáo huấn" khiến nữ diễn viên phải bật khóc. Cũng may có Ngô Mạnh Đạt an ủi, sau tất cả, Triệu Vy đã lấy lại được tinh thần và thực hiện trọn vẹn vai diễn của mình.

Sau khi Đội Bóng Thiếu Lâm ra mắt đã giành được doanh thu khủng chưa từng có, cũng vì vậy, danh tiếng của Triệu Vy được tăng lên không ít. Tuy nhiên, hành động này của nàng Tiểu Yến Tử khiến nữ sĩ Quỳnh Dao vô cùng thất vọng, bởi hình ảnh xinh đẹp mà bà xây dựng cho cô trong Hoàn Châu Cách Cách đã hoàn toàn sụp đổ.

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