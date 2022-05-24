Cuộc sống Triệu Vy ra sao sau một năm bị phong sát 'ngầm'?

Sao quốc tế 24/05/2022 15:00

Kể từ tháng 7/2021, sau khi "gà cưng" Trương Triết Hạn của Triệu Vy dính bê bối thiếu hiểu biết chính trị, bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn. Nhiều netizen không khỏi thắc mắc cuộc sống Triệu Vy một năm qua thế nào.

Kể từ tháng 7/2021, sau khi "gà cưng" Trương Triết Hạn của Triệu Vy dính bê bối thiếu hiểu biết chính trị, bị cấm sóng, nữ diễn viên cũng biến mất một cách bí ẩn. Cô còn bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi danh hiệu đại hoa đán cùng một số giải thưởng.

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Triệu Vy bị thu hồi hoa đán cùng một số giải thưởng sau khi bị phong sát ngầm - Ảnh: Internet

 

Suốt gần một năm qua, Triệu Vy chưa lên tiếng bình luận về những động thái này. Giới chức Trung Quốc cũng không đưa ra thông báo cụ thể về trường hợp của Triệu Vy. Đến nay, việc phong sát "ngầm" dành cho Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn với công chúng.

Theo Sina, Triệu Vy không nằm trong nhóm nghệ sĩ bị cấm sóng của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc, công bố vào cuối năm 2021. Danh sách này có 88 người, bao gồm người nổi tiếng trên mạng xã hội và nghệ sĩ trong showbiz vướng bê bối dính dáng luật pháp, đi ngược đạo đức như Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn và Ngô Diệc Phàm. Toutiao cho biết những người bị nêu tên trong danh sách không có cơ hội trở lại ngành nghệ thuật.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ tháng 9/2021, những ngôi sao có hành vi sai trái như sử dụng chất kích thích, trốn thuế, tấn công tình dục... hay lối sống cá nhân ảnh hưởng xấu đến xã hội, đều bị gắn thẻ "nghệ sĩ ô danh" vào lý lịch trên Internet.

Danh sách các sao bị gác mác làm "ô nhiễm bầu không khí nghệ thuật" có Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Kha Chấn Đông, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn, Phạm Băng Băng, Phùng Tổ Danh - con trai Thành Long... nhưng không có tên Triệu Vy.

Dù vậy, tờ Apple Daily của Hong Kong tiết lộ có lệnh cấm ngầm cho Triệu Vy tại Trung Quốc Đại lục. Cơ quan quản lý văn hóa không công bố tội trạng của nữ diễn viên hay liệt tên cô vào danh sách cấm vận công khai, nhưng vẫn phong tỏa sự nghiệp của Triệu Vy.

Trang tin cho biết người đẹp Tân dòng sông ly biệt khó có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hay dự sự kiện thương mại trong vài năm tới đây. Hàng loạt dự án sắp xếp Triệu Vy đóng chính đã thay thế cô bằng nghệ sĩ khác. Các nhãn hàng, thương hiệu quốc tế chấm dứt hợp đồng đại diện với sao nữ.

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Triệu Vy khó lòng có cơ hội tái xuất showbiz - Ảnh: Internet

 

Theo Sina, lần cuối cùng Triệu Vy xuất hiện trước công chúng là vào ngày 22/12/2021, tại Hong Kong. Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy xuất hiện sau 4 tháng ngừng hoạt động nghệ thuật. Một số phương tiện truyền thông cho biết Triệu Vy không bị hạn chế xuất cảnh, cuộc sống cũng không bế tắc như những gì người hâm mộ phỏng đoán.

Thỉnh thoảng người hâm mộ phát hiện Triệu Vy hoạt động lặng lẽ trên mạng xã hội khi bình luận hoặc tương tác với một số người bạn. Bản thân nữ diễn viên cũng không đăng tải bất kỳ thông tin mới nào trên tài khoản cá nhân. Cộng đồng mạng cũng phát hiện ra việc "én nhỏ" dọn dẹp tài khoản cá nhân khi bỏ theo dõi một số người bạn.

Trang Weibo cá nhân của Triệu Vy cũng không bị khóa như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm. Theo tờ 163, Triệu Vy vẫn có lúc cũng xuất hiện trên mạng, âm thầm "like" (thích) bài viết của bạn bè, cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật cho một đạo diễn là bạn thân thiết của cô. Tuy nhiên, cô vẫn không có bất cứ cập nhật nào về cuộc sống của mình hiện tại trên nền tảng Instagram và Weibo.

Sau khi Triệu Vy bị phong sát ngầm, một số đồng nghiệp trong làng giải trí như Dương Tử, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch… đều hủy theo dõi, bỏ bài gắn tên, hình ảnh có liên quan tới "én nhỏ". Những nghệ sĩ này không lên tiếng giải thích về hành động của mình nhưng phần lớn công chúng hiểu rằng, họ tránh Triệu Vy vì không muốn bị ảnh hưởng bởi đợt phong sát ngầm.

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Sau khi bị phong sát ngầm, nhiều đồng nghiệp đã bỏ theo dõi Triệu Vy - Ảnh: Internet

 

Theo Sinchew, vào tháng 3, Triệu Vy âm thầm quyên góp hơn 37.000 USD vào Quỹ phúc lợi cộng đồng cho bệnh nhân ung thư máu. Việc ủng hộ thiện nguyện được nữ nghệ sĩ duy trì suốt 6 năm, thực hiện dưới danh nghĩa con gái Tiểu Tứ Nguyệt.

Trang tin cho biết phim hoạt hình No.7 Cherry Lane do Triệu Vy, Trương Ngải Gia, Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân... lồng tiếng sẽ ra mắt thị trường Đài Loan vào đầu tháng 7. Tác phẩm đã công chiếu tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy vào cuối tháng 6. Theo ETtoday, tên Triệu Vy vẫn nằm trong danh sách diễn viên tham gia dự án. Hiện, chưa rõ nữ diễn viên có xuất hiện trong buổi ra mắt phim ở Đài Loan hay không.

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Triệu Vy lui về ở ẩn sau khi bị phong sát - Ảnh: Internet

 

Theo On, cái giá Triệu Vy phải trả cho scandal này rất lớn, giá trị khối tài sản của nữ nghệ sĩ giảm mạnh. Trước khi xảy ra ồn ào bị cấm sóng, Triệu Vy nắm trong tay ít nhất 14 công ty. Sau bê bối, cô rút tài sản khỏi hàng loạt công ty đang đầu tư ở Trung Quốc Đại lục. Nữ diễn viên hiện chuyển hướng làm ăn sang Hong Kong.

Cuối năm 2021, dinh thự trị giá 12,7 triệu USD do Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đứng tên bị đổi chủ không rõ nguyên nhân. Theo Sina, vợ chồng ngôi sao Hoàn Châu cách cách hiện mắc khoản nợ 600 triệu HKD (76,4 triệu USD).

Theo HK01, tài sản có giá trị nhất hiện tại của Triệu Vy là 4 nhà máy rượu tại Pháp. Tổng giá trị của các nhà máy này gần 51 triệu USD. Đầu tháng 1, doanh nhân Huỳnh Hữu Long sang nhượng 30% cổ phần ở 2 nhà máy sản xuất rượu vang cho Hoàng Minh Chính - 21 tuổi, được cho là con trai riêng của chồng Triệu Vy. Hoàng Minh Chính là đại diện công ty, trong khi Triệu Vy vẫn nắm quyền điều hành với 70% cổ phần.

 

 

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