Một công ty giải trí bị liên lụy vì liên quan tới Triệu Vy, hóa ra lý do là 'Én nhỏ' có cổ phần tại đây

Công ty giải trí Hebao Entertainment Group vừa bị tòa án yêu cầu chi trả nợ nần vì Triệu Vy có 4,51% cổ phần tại đây.

Ngày 17/1, Sina đưa tin tòa án Bắc Kinh bổ sung thêm món nợ mới với công ty Hebao Entertainment Group. Nguyên nhân là đơn vị này không chi trả đúng kỳ hạn các khoản vay. Số tiền họ phải thi hành là 2,6 triệu NDT (gần 410.000 USD). Công ty giải trí do Triệu Vy nắm giữ cổ phần vừa bị tòa án yêu cầu chi trả các khoản nợ Hebao Entertainment Group được thành lập từ tháng 1/2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phim ảnh, chương trình truyền hình và môi giới nghệ sĩ. Triệu Vy là một trong hai đại diện pháp lý của công ty cùng với Triệu Trí, nàng “Tiểu Yến Tử” nắm giữ 4,51% cổ phần.

Nữ diễn viên hiện tại đang nắm giữ 4,51% cổ phần của Heba Entertainment Group Tháng 8/2021, Triệu Vy bị xóa tên khỏi những tác phẩm từng tham gia như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Kinh hoa yên vân, Họa bì... Nữ diễn viên cũng bị xóa tên khỏi các giải thưởng và mất phần Super Topic để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến các thông tin và sản phẩm nghệ thuật của nữ diễn viên “bay màu” khỏi các nền tảng chỉ trong một đêm vẫn chưa được cơ quan chức năng thông báo chính thức. Nhiều sản phẩm nghệ thuật của nữ diễn viên cũng "bay màu" chỉ trong một đêm, thậm chí đến cả Super Topic để giao lưu cùng người hâm mộ cũng không còn Ngay sau biến cố của nàng én nhỏ Triệu Vy, Trần Khôn và nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã rút cổ phần khỏi công ty của nữ diễn viên. Cô và chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng đối mặt với nhiều vụ kiện vi phạm hợp đồng, trốn nợ từ các đối tác. Hồi tháng 6, một công ty ở Hong Kong đòi Huỳnh Hữu Long trả số tiền 38,6 triệu USD nhưng doanh nhân này không thanh toán.

Vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long thường xuyên bị đối tác đòi nợ Sau 4 tháng bị cấm sóng trên các nền tảng mạng xã hội, cuối tháng 12/2021, cô được ghi nhận xuất hiện ở Hong Kong. Trước đó, cô về quê nhà An Huy để tránh sóng gió. Triệu Vy từng vài lần tương tác với bạn bè trên mạng xã hội như một cách để công chúng biết được cuộc sống của cô không bế tắc như những gì truyền thông phỏng đoán. Sau nhiều tháng vắng bóng, lần cuối Triệu Vy được ghi nhận xuất hiện tại Hong Kong, cuộc sống của cô không bế tắc như nhiều người vẫn nghĩ

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