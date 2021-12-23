Sau nhiều tháng 'vắng bóng', Triệu Vy tái xuất bên cạnh 'trai lạ' ở trạm xăng

Minh tinh gốc Hoa - Triệu Vy được bắt gặp ở Hong Kong sau bốn tháng bị "phong sát ngầm".
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Triệu Vy là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc. Nữ diễn viên thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Cô nổi danh ở châu Á qua loạt phim như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song...
Vào tháng 8/2021, minh tinh 45 tuổi bất ngờ bị "xóa sổ" khỏi các bộ phim làm nên danh tiếng của cô. Cùng với đó, thông tin người đẹp nhận những giải thưởng điện ảnh uy tín cũng "bốc hơi" khỏi các cổng thông tin tìm kiếm tại Trung Quốc. Triệu Vy và chồng - Huỳnh Hữu Long - vướng một số vụ kiện vi phạm hợp đồng, trốn nợ. Hồi tháng 6, một công ty ở Hong Kong kiện Huỳnh Hữu Long, yêu cầu anh trả số nợ gần 300 triệu HKD (38,6 triệu USD). Công ty này cho biết từng nhiều lần đòi tiền nhưng Huỳnh Hữu Long luôn thoái thác, trốn tránh.
Mới đây, Theo trang On, vào lúc 10h ngày 22/12, Triệu Vy lái chiếc Mercedes Benz màu trắng dừng ở một trạm xăng trên đường Castle Peak ở vịnh Tsuen Wan, Hong Kong. "Én nhỏ" không đeo khẩu trang, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô hỏi nhân viên trạm xăng vài câu rồi lái xe đi. Ngoài ra, trên xe còn có một người đàn ông đeo kính trẻ tuổi, mặc áo phông trắng. Đây là lần đầu Triệu Vy bị cánh săn ảnh bắt gặp kể từ sự kiện "phong sát ngầm" ngày 26/8.
Trước đó, Triệu Vy đã quảng bá cho mặt hàng sản phẩm rượu vang mà mình sở hữu trong lần trở lại sàn thương mại điện tử. Đây là thương hiệu rượu được sản xuất từ trang trại của Triệu Vy tại Pháp.
Thời điểm vướng tin đồn bị "phong sát" và Interpol phát lệnh truy nã đỏ, Triệu Vy cũng được cho là đã bí mật trốn tới trang trại này để ẩn náu. Tuy nhiên, người đẹp đã ngấm ngầm phủ nhận tin đồn bằng việc đăng ảnh tại Bắc Kinh và quê nhà An Huy. Ngoài ra, cô nàng cũng vài lần tương tác trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng xóa bỏ.