Sau nhiều tháng 'vắng bóng', Triệu Vy tái xuất bên cạnh 'trai lạ' ở trạm xăng

Triệu Vy là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc. Nữ diễn viên thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Cô nổi danh ở châu Á qua loạt phim như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Đội bóng Thiếu Lâm, Thiên hạ vô song...

Triệu Vy là một trong những 'tứ đại hoa đán' của màn ảnh Trung Quốc - Ảnh: Internet

Vào tháng 8/2021, minh tinh 45 tuổi bất ngờ bị "xóa sổ" khỏi các bộ phim làm nên danh tiếng của cô. Cùng với đó, thông tin người đẹp nhận những giải thưởng điện ảnh uy tín cũng "bốc hơi" khỏi các cổng thông tin tìm kiếm tại Trung Quốc. Triệu Vy và chồng - Huỳnh Hữu Long - vướng một số vụ kiện vi phạm hợp đồng, trốn nợ. Hồi tháng 6, một công ty ở Hong Kong kiện Huỳnh Hữu Long, yêu cầu anh trả số nợ gần 300 triệu HKD (38,6 triệu USD). Công ty này cho biết từng nhiều lần đòi tiền nhưng Huỳnh Hữu Long luôn thoái thác, trốn tránh.