Đời tư kín tiếng và cũng không dùng mạng xã hội nên sinh nhật tuổi 60 của Châu Tinh Trì trôi qua một cách bình dị và không ồn ào.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, tài tử gạo cội Châu Tinh Trì đã đón tuổi 60 vào ngày 22/6 vừa qua. Chủ đề "Chúc mừng sinh nhật Châu Tinh Trì" hiện thu hút được sự quan tâm đông đảo trên các diễn đàn mạng.

Châu Tinh Trì đã đón tuổi 60 vào ngày 22/6 vừa qua - Ảnh: Internet

Cộng đồng người hâm mộ của "vua hài kịch" đã chia sẻ nhiều video, lời chúc và hình ảnh kèm theo những lời chúc gửi đến ông. Dù cho Châu Tinh Trì trước giờ không dùng mạng xã hội nhưng những chủ đề và từ khóa liên quan đến nam nghệ sĩ luôn đạt được lượng tương tác cao.

Bên cạnh các fan, 2 "nàng thơ" trong showbiz của Châu Tinh Trì là Trương Vũ Kỳ và Lâm Duẫn cũng đã đăng tải ảnh và lời chúc mừng sinh nhật đến ông. Theo Sina, đây là 2 gương mặt hiếm hoi trong showbiz gửi lời chúc mừng sinh nhật Tinh gia.

Trương Vũ Kỳ gửi lời chúc sinh nhật thứ 60 của Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

Đã lâu không hợp tác, Lâm Duẫn vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

Tuy những năm gần đây ít hợp tác trong công việc nhưng nữ diễn viên Lâm Duẫn cho biết cô và Châu Tinh Trì vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết: “Tôi và đạo diễn Châu vẫn là tiền bối – hậu bối tâm giao”.

Vào năm 2020, khi Châu Tinh Trì đón tuổi 58, nam tài tử cũng chỉ nhận được vỏn vẹn 3 lời chúc công khai từ các đồng nghiệp trong ngành giải trí, trong đó có Lâm Duẫn.

Ở tuổi 60, nắm trong tay khối tài sản trị giá tới 7000 tỷ đồng nhưng Châu Tinh Trì sống cô độc, chi tiêu tiết kiệm, dè xẻn - Ảnh: Internet

Ở tuổi 60, nắm trong tay sự nghiệp thành công và khối tài sản trị giá tới 7000 tỷ đồng nhưng Châu Tinh Trì sống cô độc, chi tiêu tiết kiệm, dè xẻn. Suốt nhiều năm, ông chỉ sống với mẹ, ít khi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và cũng không giao du với nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuoi-60-co-doc-cua-vua-hai-kich-chau-tinh-tri-478447.html