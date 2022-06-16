Lâm Duẫn tiết lộ mối quan hệ với Châu Tinh Trì, Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 16/06/2022 08:45

Mới đây, Lâm Duẫn có bài phỏng vấn với truyền thông Hong Kong, chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Châu Tinh Trì.

Mới đây, Lâm Duẫn gây chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Châu Tinh Trì. Cụ thể, vào ngày 22/6, đây là ngày sinh nhật tuổi 60 của Tinh Gia, bản thân cô cho biết đã vắt óc suy nghĩ để chuẩn bị món quà sao cho ấn tượng nhất.

Người đẹp khẳng định trong 6 năm qua, cô luôn tặng quà và gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Châu Tinh Trì. Hiện tại món quà đã được chuẩn bị xong, tuy nhiên cô phải giữ bí mật để tạo bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết luôn muốn đến Hong Kong để gặp Châu Tinh Trì nhưng chưa thể tới được. Ngoài ra, Lâm Duẫn cho biết mối quan hệ giữa cô và Châu Tinh Trì luôn rất tốt đẹp. Cả hai vẫn giữ liên lạc bất chấp khoảng cách về địa lý.

Lâm Duẫn chia sẻ: "Năm ngoái, tôi nói rằng tôi sẽ đến Hong Kong để mời anh ấy đi ăn tối, nhưng rất tiếc vì dịch bệnh mà tôi chưa có cơ hội. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa".

Lâm Duẫn tiết lộ mối quan hệ với Châu Tinh Trì, Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Cô hiện đang gây ấn tượng khi trở lại với vai diễn Tống Dẫn Chương trong bộ phim "Mộng Hoa Lục". Trong phim, cô được mệnh danh là "đệ nhất nghệ nhân đàn tỳ bà Hàng Châu", sở hữu nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp động lòng người. 

Lâm Duẫn chia sẻ cô đã quen biết với Lưu Diệc Phi và Liễu Nham từ trước khi quay Mộng Hoa Lục, cả 3 đều là những người bạn tốt. Cô nói: "Tôi rất vinh dự khi được đóng phim cùng họ lần này, vì cả hai đều là những diễn viên đàn chị mà tôi rất thích và hâm mộ, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong quá trình quay phim".

Lâm Duẫn tiết lộ mối quan hệ với Châu Tinh Trì, Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Khi được hỏi cả 3 thường trò chuyện gì khi quay phim, Lâm Duẫn tiết lộ: "Chúng tôi nói về mọi thứ, chẳng hạn như cửa hàng ngon nào gần đoàn làm phim, hay có những sản phẩm chăm sóc da nào tốt. Chúng tôi thường tám chuyện với nhau. Tôi cũng chia sẻ một số thông tin về mỹ phẩm và cách ăn mặc mà tôi nghĩ là hợp với các chị".

Lâm Duẫn tiết lộ mối quan hệ với Châu Tinh Trì, Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Hiện tại, Lâm Duẫn đang được đài truyền hình trung ương ưu ái mời biểu diễn trong sự kiện lớn. Với gương mặt cuốn hút, vóc dáng chuẩn, Lâm Duẫn đắt show chụp ảnh thời trang bậc nhất Trung Quốc.

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