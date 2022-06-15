'Mộng Hoa Lục' gây ấn tượng toàn cõi mạng, Lưu Diệc Phi giữ vị thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh

"Mộng hoa lục" tiếp tục đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi tiến xa hơn, giữ vững vị thế trước Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

"Mộng hoa lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đã trở thành phim truyền hình Hoa ngữ cổ trang được bàn tán nhiều nhất thời điểm hiện tại. Cụ thể, chỉ sau 1 tuần công chiếu, bộ phim có lượng xem đến số điểm cao ngất ngưởng đang được ghi nhận trên các nền tảng. Phim cũng đạt loạt thành tích “khủng” nhất năm nay tại mảng truyền hình Hoa ngữ.

Trên nền tảng Tencent, lượt xem sau 1 tuần công chiếu của phim đã chính thức vượt mốc 1 tỉ - con số không phải phim nào cũng đạt được. Trước đó, vào sáng ngày 5.6, khi điểm Douban của phim được mở, lượt đánh giá cho "Mộng hoa lục" tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,7 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng.

Mới nhất, trên Weibo, phim nhận được 9,2 điểm. "Mộng hoa lục" được khán giả khen ngợi là có thành tích xứng tầm với một dự án cấp S+ (dự án được đầu tư cực lớn) của nhà đài. Một số trang báo có tiếng tại Trung Quốc nhận xét "Mộng hoa lục" là một trong số ít phim cổ trang truyền hình đáng xem nhất trong 5 năm trở lại đây tại Trung Quốc.

Dù chỉ mới đi chưa được nửa chặng đường, phim đã mang về loạt thành "khủng". Điều này, càng giúp cho vị thế của Lưu Diệc Phi vững vàng trước Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Trong nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được mệnh danh là nữ hoàng phim cổ trang. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, phim của họ không thành công như mong đợi. Một do tranh cãi về diễn xuất lẫn sự đầu tư chưa thật sự xứng tầm. Dù trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn nhanh chóng lấy lại vị thế khi thể hiện vai diễn sở trường của mình trong "Mộng hoa lục".

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