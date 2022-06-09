Mặc chấn thương, Lưu Diệc Phi tự diễn cảnh nguy hiểm mà không nhờ người đóng thế trong 'Mộng Hoa Lục'

Trong Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đã tự mình thực hiện cảnh quay nguy hiểm, nghiêm túc đến mức cô phải đi châm cứu để giảm đau.

Bộ phim Mộng hoa lục do các diễn viên Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính lên sóng ngày 2/6. Tác phẩm nhận được sự chú ý của khán giả vì "thần tiên tỷ tỷ" 16 năm không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, dự án cũng được đánh giá cao ngay sau khi phát sóng. Mới đây, Lưu Diệc Phi khiến khán giả nể phục khi tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm trong Mộng Hoa Lục, bất kể bản thân bị chấn thương. Đặc biệt, nữ diễn viên còn không cần nhờ đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế. Cụ thể, nữ diễn viên đã đích thân thực hiện cảnh nhân vật Triệu Phán Nhi bị dìm nước, dù bản thân có di chấn gai xương cổ. Trước khi cảnh quay bắt đầu, nữ diễn viên cùng ê-kíp và đạo diễn Dương Dương đã thảo luận rất kỹ để việc ghi hình được thuận lợi nhất.

Trên thực tế, Lưu Diệc Phi đã đích thân quay cảnh này. Để theo đuổi được hiệu quả tốt nhất, Lưu Diệc Phi đã phải diễn cảnh dìm đầu này 13 lần, khiến cô nhiều lần bị sặc nước. Ngay sau khi hậu trường Mộng Hoa Lục được chia sẻ rộng rãi, khoảnh khắc nữ diễn viên sặc nước do phải thực hiện cảnh quay nguy hiểm này nhiều lần, khiến khán giả không khỏi khâm phục.

Dù Diệc Phi có vẻ mệt mỏi đến choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể và luôn trong trạng thái sẵn sàng ghi hình. Khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Trong đó, Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen vì sự cống hiến đến quên mình cho diễn xuất. Lưu Diệc Phi hiện vẫn giữ sức hút lớn trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton. Gần 2 năm năm qua, cô cũng làm gương mặt ảnh bìa cho gần 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop' Mảng điện ảnh luôn được đánh giá cao, có địa vị hơn so với mảng truyền hình. Tuy nhiên, hiện nay, có không ít ngôi sao Hoa ngữ lại chấp nhận “hạ phàm”, rời màn ảnh rộng để chuyển sang chinh chiến trên màn ảnh nhỏ nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công.

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