Mặc chấn thương, Lưu Diệc Phi tự diễn cảnh nguy hiểm mà không nhờ người đóng thế trong 'Mộng Hoa Lục'

Sao quốc tế 09/06/2022 08:45

Trong Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi đã tự mình thực hiện cảnh quay nguy hiểm, nghiêm túc đến mức cô phải đi châm cứu để giảm đau.

Bộ phim Mộng hoa lục do các diễn viên Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính lên sóng ngày 2/6. Tác phẩm nhận được sự chú ý của khán giả vì "thần tiên tỷ tỷ" 16 năm không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, dự án cũng được đánh giá cao ngay sau khi phát sóng.

Mới đây, Lưu Diệc Phi khiến khán giả nể phục khi tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm trong Mộng Hoa Lụcbất kể bản thân bị chấn thương. Đặc biệt, nữ diễn viên còn không cần nhờ đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế. Cụ thể, nữ diễn viên đã đích thân thực hiện cảnh nhân vật Triệu Phán Nhi bị dìm nước, dù bản thân có di chấn gai xương cổ. Trước khi cảnh quay bắt đầu, nữ diễn viên cùng ê-kíp và đạo diễn Dương Dương đã thảo luận rất kỹ để việc ghi hình được thuận lợi nhất.

Mặc chấn thương, Lưu Diệc Phi tự diễn cảnh nguy hiểm mà không nhờ người đóng thế trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 1Mặc chấn thương, Lưu Diệc Phi tự diễn cảnh nguy hiểm mà không nhờ người đóng thế trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 2

Trên thực tế, Lưu Diệc Phi đã đích thân quay cảnh này. Để theo đuổi được hiệu quả tốt nhất, Lưu Diệc Phi đã phải diễn cảnh dìm đầu này 13 lần, khiến cô nhiều lần bị sặc nước. Ngay sau khi hậu trường Mộng Hoa Lục được chia sẻ rộng rãi, khoảnh khắc nữ diễn viên sặc nước do phải thực hiện cảnh quay nguy hiểm này nhiều lần, khiến khán giả không khỏi khâm phục. 

Dù Diệc Phi có vẻ mệt mỏi đến choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể và luôn trong trạng thái sẵn sàng ghi hình. Khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Trong đó, Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen vì sự cống hiến đến quên mình cho diễn xuất.

Mặc chấn thương, Lưu Diệc Phi tự diễn cảnh nguy hiểm mà không nhờ người đóng thế trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi hiện vẫn giữ sức hút lớn trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton. Gần 2 năm năm qua, cô cũng làm gương mặt ảnh bìa cho gần 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Mảng điện ảnh luôn được đánh giá cao, có địa vị hơn so với mảng truyền hình. Tuy nhiên, hiện nay, có không ít ngôi sao Hoa ngữ lại chấp nhận “hạ phàm”, rời màn ảnh rộng để chuyển sang chinh chiến trên màn ảnh nhỏ nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Mộng Hoa Lục

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Vừa mới gây sự chú ý sau thành tích tốt, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đã dính phải 'drama' đầu tiên

Vừa mới gây sự chú ý sau thành tích tốt, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đã dính phải 'drama' đầu tiên

Mộng Hoa Lục đại thắng, Lưu Diệc Phi bỗng dưng bị mắng vì hành động này với dàn tiểu Hoa 85

Mộng Hoa Lục đại thắng, Lưu Diệc Phi bỗng dưng bị mắng vì hành động này với dàn tiểu Hoa 85

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tiếp tục ghi dấu ấn, loạt phim cấp S+ của Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh bị 'cà khịa'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tiếp tục ghi dấu ấn, loạt phim cấp S+ của Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh bị 'cà khịa'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI