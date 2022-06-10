Xứng danh dự án cấp trọng điểm, 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đạt thành tích 'KHỦNG'

Trên nền tảng Tencent, lượt xem sau 1 tuần công chiếu của Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã chính thức vượt mốc 1 tỷ. Trước đó, vào sáng ngày 5/6, khi điểm Douban của phim được mở, lượt đánh giá cho Mộng Hoa Lục tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,8 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng.

Bên cạnh đó, ở mạng xã hội Weibo, bộ phim này còn nhận được 9,2 điểm. Mộng Hoa Lục được khán giả khen ngợi là có thành tích xứng tầm với một dự án cấp S+ (dự án được đầu tư cực lớn) của nhà đài. Chính vì vậy, t lượng xem đến số điểm cao ngất ngưởng đang được ghi nhận trên các nền tảng, dự án này hứa hẹn sẽ lập nên loạt thành tích 'khủng' nhất năm nay tại mảng truyền hình Hoa ngữ.