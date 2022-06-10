Xứng danh dự án cấp trọng điểm, 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đạt thành tích 'KHỦNG'

Bộ phim "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đã trở thành phim truyền hình Hoa ngữ cổ trang hot nhất thời điểm hiện tại.
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Trên nền tảng Tencent, lượt xem sau 1 tuần công chiếu của Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã chính thức vượt mốc 1 tỷ. Trước đó, vào sáng ngày 5/6, khi điểm Douban của phim được mở, lượt đánh giá cho Mộng Hoa Lục tăng chóng mặt, chủ yếu là 5 sao. Số điểm tăng từ 8,3 lên 8,8 với hơn 300.000 đánh giá chỉ trong một buổi sáng.
Bên cạnh đó, ở mạng xã hội Weibo, bộ phim này còn nhận được 9,2 điểm. Mộng Hoa Lục được khán giả khen ngợi là có thành tích xứng tầm với một dự án cấp S+ (dự án được đầu tư cực lớn) của nhà đài. Chính vì vậy, t lượng xem đến số điểm cao ngất ngưởng đang được ghi nhận trên các nền tảng, dự án này hứa hẹn sẽ lập nên loạt thành tích 'khủng' nhất năm nay tại mảng truyền hình Hoa ngữ.
Nhiều trang báo lớn ở Trung Quốc như Văn Hội báo, Nhân Dân nhật báo, Bắc Kinh thời báo..., đánh giá Mộng hoa lục là số ít phim cổ trang đáng xem nhất trên màn ảnh nhỏ xứ tỷ dân trong 5 năm trở lại đây. Thậm chí, Mộng hoa lục còn được xem là tác phẩm cứu vớt sự ảm đạm, được kỳ vọng tạo đà đưa dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc quay lại thời đỉnh cao.
Mộng Hoa Lục được cải biên từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà viết kịch vĩ đại nhất Trung Quốc - Quan Hán Khanh. Về cơ bản, góc nhìn khi lên phim của Mộng Hoa Lục vẫn giữ nguyên: Đề cao người phụ nữ dũng cảm, thông minh, độc lập, trọng tình nghĩa. Nàng Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi thủ vai) đang nhận được tình cảm khán giả khi hình tượng thể hiện trọn vẹn góc nhìn của phim.
Phán Nhi từng cứu Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn), sau đó cùng nhau lập nghiệp. Ba người là đại diện cho ba kiểu phụ nữ điển hình trong xã hội. Phản ứng hóa học trong mối tình của Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) cũng khiến khán giả “quắn quéo”, đi từ hài hước đến ngọt ngào.