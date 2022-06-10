Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi không đối thủ

Hiện tại, không chỉ riêng các nữ nghệ sĩ tại Kbiz mới giữ được nhan sắc trẻ trung mà những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ cũng rất chú trọng đến việc chăm chút cho vẻ ngoài. Họ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để "níu giữ" lại nét thanh xuân như áp dụng chế độ ăn uống ngủ nghỉ theo khoa học, tập thể dục thương xuyên, đắp mặt nạ nâng cơ,...

Đầu tiên, không thể không nhắc đến nữ diễn viên "Sở Kiều truyện" có màn thăng hạng nhan sắc đáng chú ý nhất trong những mỹ nhân CBiz. Thuở mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh không tạo được nhiều ấn tượng dù cô sở hữu gương mặt dễ thương, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn. Nhưng sau khi sinh con, cô ngày càng nhuận sắc hơn và làn da cũng trở nên trắng mịn, không có khuyết điểm.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên "Sở Kiều truyện".

Trong thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích cực thử sức với những phong cách mới mẻ hơn. Cô thường diện những trang phục trẻ trung, cá tính nhưng không hề bị “lố” nhờ vào gương mặt trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Nhan sắc cùng thần thái ngày càng thăng hạng của cô đã nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen và đồng nghiệp.

Đàm Tùng Vận

Nữ diễn viên "Lấy danh nghĩa người nhà" Đàm Tùng Vân cũng không khỏi làm ta bất ngờ khi biết được cô sinh năm 1990, tức là năm nay cũng đã bước sang tuổi 32 nhưng cô vẫn giữ được trẻ trung như thiếu nữ tuổi 18. Thậm chí, Đàm Tùng Vận còn vào vai em gái của hai nam diễn viên đàn em là Tống Uy Long (1999) và Trương Tân Thành (1995) mà không ai phát hiện ra cô đã 30 tuổi.

Cô em út Đàm Tùng Vân trong phim "Lấy danh nghĩa người nhà".

Nhờ có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương cùng làn da căng mịn không có dấu hiệu tuổi tác, Đàm Tùng Vận vẫn thoải mái hóa thành “nữ thần thanh xuân” trong các bộ phim học đường. Cô cũng liên tục được người hâm mộ hỏi bí kíp để giữ gìn nhan sắc trẻ trung, không bị lão hóa. Nữ diễn viên cho biết cô nói “không” với những đồ ăn dầu mỡ và nhiều gia vị. Cách ăn uống này vừa giúp cô giảm cân lại trông ngày càng trẻ trung hơn.

Lưu Diệc Phi

Sở hữu ngoại hình trong sáng, ngây thơ nên Lưu Diệc Phi đã được mọi người yêu mến ngay từ khi mới ra mắt. Nhưng khi bước vào độ tuổi 30, nữ diễn viên từng gây thất vọng với nhan sắc ngày càng đi xuống, kèm theo là cân nặng tăng không kiểm soát.

Nhan sắc tuột dốc hậu tăng cân của Lưu Diệc Phi.

Sau khi giảm cân, cô đã lấy lại được vẻ trẻ trung vốn có của mình. Mới đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang và nhanh chóng gây bão vì vẻ ngoài xinh đẹp ở tuổi 35. Cuối cùng, dù qua bao nhiêu năm kể từ "Thần điêu đại hiệp" Lưu Diệc Phi vẫn giữ được thần thái sang trọng và ngoại hình xinh đẹp, vẫn xứng đáng là “thần tiên tỷ tỷ” mà khán giả say mê năm nào.