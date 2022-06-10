Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi không đối thủ

Sao quốc tế 10/06/2022 06:32

Những mỹ nhân CBiz cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp nên dù ngoài 30 tuổi nhưng họ vẫn giữ được làn da căng bóng cùng nhan sắc đỉnh cao không thua kém gì các thiếu nữ.

Hiện tại, không chỉ riêng các nữ nghệ sĩ tại Kbiz mới giữ được nhan sắc trẻ trung mà những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ cũng rất chú trọng đến việc chăm chút cho vẻ ngoài. Họ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để "níu giữ" lại nét thanh xuân như áp dụng chế độ ăn uống ngủ nghỉ theo khoa học, tập thể dục thương xuyên, đắp mặt nạ nâng cơ,...

Triệu Lệ Dĩnh

Đầu tiên, không thể không nhắc đến nữ diễn viên "Sở Kiều truyện" có màn thăng hạng nhan sắc đáng chú ý nhất trong những mỹ nhân CBiz. Thuở mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh không tạo được nhiều ấn tượng dù cô sở hữu gương mặt dễ thương, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn. Nhưng sau khi sinh con, cô ngày càng nhuận sắc hơn và làn da cũng trở nên trắng mịn, không có khuyết điểm.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 1
Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề.

 

 

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 2
Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 3
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên "Sở Kiều truyện". 

 Trong thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích cực thử sức với những phong cách mới mẻ hơn. Cô thường diện những trang phục trẻ trung, cá tính nhưng không hề bị “lố” nhờ vào gương mặt trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Nhan sắc cùng thần thái ngày càng thăng hạng của cô đã nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen và đồng nghiệp.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 4
Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 5

 Đàm Tùng Vận

 Nữ diễn viên "Lấy danh nghĩa người nhà" Đàm Tùng Vân cũng không khỏi làm ta bất ngờ khi biết được cô sinh năm 1990, tức là năm nay cũng đã bước sang tuổi 32 nhưng cô vẫn giữ được trẻ trung như thiếu nữ tuổi 18. Thậm chí, Đàm Tùng Vận còn vào vai em gái của hai nam diễn viên đàn em là Tống Uy Long (1999) và Trương Tân Thành (1995) mà không ai phát hiện ra cô đã 30 tuổi.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 6
 Cô em út Đàm Tùng Vân trong phim "Lấy danh nghĩa người nhà".
 

Nhờ có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương cùng làn da căng mịn không có dấu hiệu tuổi tác, Đàm Tùng Vận vẫn thoải mái hóa thành “nữ thần thanh xuân” trong các bộ phim học đường. Cô cũng liên tục được người hâm mộ hỏi bí kíp để giữ gìn nhan sắc trẻ trung, không bị lão hóa. Nữ diễn viên cho biết cô nói “không” với những đồ ăn dầu mỡ và nhiều gia vị. Cách ăn uống này vừa giúp cô giảm cân lại trông ngày càng trẻ trung hơn.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 7
Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 8

 Lưu Diệc Phi

 Sở hữu ngoại hình trong sáng, ngây thơ nên Lưu Diệc Phi đã được mọi người yêu mến ngay từ khi mới ra mắt. Nhưng khi bước vào độ tuổi 30, nữ diễn viên từng gây thất vọng với nhan sắc ngày càng đi xuống, kèm theo là cân nặng tăng không kiểm soát.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 9
Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 10
Nhan sắc tuột dốc hậu tăng cân của Lưu Diệc Phi.

 Sau khi giảm cân, cô đã lấy lại được vẻ trẻ trung vốn có của mình. Mới đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang và nhanh chóng gây bão vì vẻ ngoài xinh đẹp ở tuổi 35. Cuối cùng, dù qua bao nhiêu năm kể từ "Thần điêu đại hiệp" Lưu Diệc Phi vẫn giữ được thần thái sang trọng và ngoại hình xinh đẹp, vẫn xứng đáng là “thần tiên tỷ tỷ” mà khán giả say mê năm nào.

Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 11
Loạt mỹ nhân CBiz dù đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn đỉnh cao như thiếu nữ: 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không đối thủ - Ảnh 12
Tạo hình nhân vật trong phim mới cùng nhan sắc đỉnh cao của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.
Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi nhan sắc Đàm Tùng Vận Cbiz mỹ nhân Cbiz Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại'

Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia nhiều chương trình giải trí, phim của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thu hút vốn đầu tư lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia nhiều chương trình giải trí, phim của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thu hút vốn đầu tư lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/6/2022: Nam chính của Mộng Hoa Lục ban đầu không phải Trần Hiểu, Cảnh Điềm luôn trong trạng thái lo lắng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/6/2022: Nam chính của Mộng Hoa Lục ban đầu không phải Trần Hiểu, Cảnh Điềm luôn trong trạng thái lo lắng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2022: Giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn cao ngất ngưởng, phim của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị hoãn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2022: Giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn cao ngất ngưởng, phim của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị hoãn?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI