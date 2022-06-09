Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại'

Sao quốc tế 09/06/2022 19:37

Nhiều năm về trước, khi Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh vang danh gần xa khi hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Lục Trinh Truyền Kỳ, cả hai từng bị khán giả nghi ngờ đã hẹn hò mà không công khai.

Kể từ khi Trần Hiểu Triệu Lệ Dĩnh vang danh gần xa khi hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Lục Trinh Truyền Kỳ, cả hai từng bị khán giả nghi ngờ đã hẹn hò mà không công khai. Sở dĩ tin đồn này nổ ra là bởi cả hai nam, nữ diễn viên liên tục bị bắt gặp "dính nhau như sam" mỗi khi xuất hiện cùng một sự kiện, cũng như có những hành động thân mật. Tuy nhiên, chuyện tình chưa bao giờ được đích thân người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 1

Đến tháng 8/2015, Trần Hiểu công khai đang yêu đương với Trần Nghiên Hi và không lâu sau đó, anh cầu hôn bạn gái ở Paris đầy lãng mạn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu những hành động sau đó của nam diễn viên như 'xát muối' vào lòng Triệu Lệ Dĩnh.

Để bảo vệ bạn gái, Trần Hiểu thẳng thắn nói rõ rằng anh và Triệu Lệ Dĩnh chỉ là bạn bè, những hình ảnh, khoảnh khắc thân mật khiến tin đồn tình cảm nổ ra trước đó chỉ là do công ty tự tung ra và thổi phồng mọi thứ, còn anh luôn từ chối việc này. Song, lời giải thích của Trần Hiểu khiến Triệu Lệ Dĩnh lúc đó bỗng trở thành người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. 

Sau vụ việc, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xoá hết mọi bài viết liên quan tới 'người tình tin đồn' trên Weibo. Đáng chú ý, sau khi Trần Nghiên Hy sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay huỷ theo dõi với Trần Hiểu.

Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại' - Ảnh 2

Biên kịch nổi tiếng Vu Chính từng hé lộ có một cặp đôi từng rất đẹp, nhưng vì sai lầm của người con trai mà mối quan hệ đã nhanh chóng kết thúc. Sau này, cả hai đã có gia đình của riêng mình nhưng người con trai vẫn luôn giữ hình ảnh của người cũ trong lòng, hối hận vì khi ấy còn quá trẻ, tính tình nông nổi nên đã bỏ lỡ.

Vu Chính từng 'se duyên' cho Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh trong Lục Trinh Truyền Kỳ, nên netizen đoán rằng cả 2 chính là nhân vật chính trong câu chuyện được kể.

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