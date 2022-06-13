Đóng máy 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi khiến dân tình trầm trồ vì độ vung tiền 'không ngán ai'

Lưu Diệc Phi mới tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Triệu Phán Nhi trong "Mộng Hoa Lục". Đây là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của cô sau 16 năm. Không còn là một Lưu Diệc Phi diễn xuất ví như "bình hoa di động", không cảm xúc của trước đây, bộ phim này đã đánh dấu bước trở mình đầy ngoạn mục của nữ diễn viên.

Mới đây, cư dân mạng và giới làm phim Trung Quốc đã phải hết hồn trước độ chơi sang của Lưu Diệc Phi khi biết nữ diễn viên đã tặng cho mỗi diễn viên trong đoàn phim "Mộng Hoa Lục" một chiếc túi Louis Vuitton làm quà chia tay khi phim đóng máy. Điều này cũng được chính người đẹp 34 tuổi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với trang tin Sina nhưng không nói rõ số lượng diễn viên được nhận.