Đóng máy 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi khiến dân tình trầm trồ vì độ vung tiền 'không ngán ai'

Sao quốc tế 13/06/2022 15:26

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại được một phèn trầm trồ trước độ chịu chơi của "phú bà" Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi mới tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Triệu Phán Nhi trong "Mộng Hoa Lục". Đây là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của cô sau 16 năm. Không còn là một Lưu Diệc Phi diễn xuất ví như "bình hoa di động", không cảm xúc của trước đây, bộ phim này đã đánh dấu bước trở mình đầy ngoạn mục của nữ diễn viên.

Mới đây, cư dân mạng và giới làm phim Trung Quốc đã phải hết hồn trước độ chơi sang của Lưu Diệc Phi khi biết nữ diễn viên đã tặng cho mỗi diễn viên trong đoàn phim "Mộng Hoa Lục" một chiếc túi Louis Vuitton làm quà chia tay khi phim đóng máy. Điều này cũng được chính người đẹp 34 tuổi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với trang tin Sina nhưng không nói rõ số lượng diễn viên được nhận.

Đóng máy 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi khiến dân tình trầm trồ vì độ vung tiền 'không ngán ai' - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi không chỉ tặng quà đắt tiền cho các diễn viên mà nữ diễn viên còn tặng quà rất có tâm. Bởi lẽ mỗi chiếc túi đều được Lưu Diệc Phi tự tay chọn lựa theo đúng sở thich của từng người. 

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn rất hào phóng khi tặng cho Liễu Nham và Lâm Duẫn mỗi người một sợi dây chuyền rất đẹp. Thậm chí, nữ diễn viên còn tặng cho đàn chị Liễu Nham một hộp mặt nạ dưỡng da siêu đắt tiền có giá 1000 nhân dân tệ mỗi miếng. Ngoài ra, trong giai đoạn quay Mộng hoa lục Lưu Diệc Phi còn đặt mấy trăm phần gà rán và trà sữa đến cho cả đoàn phim.

Đóng máy 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi khiến dân tình trầm trồ vì độ vung tiền 'không ngán ai' - Ảnh 2Đóng máy 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi khiến dân tình trầm trồ vì độ vung tiền 'không ngán ai' - Ảnh 3

Nhiều bình luận để lại đều cảm thán Lưu Diệc Phi đúng là thần tiên tỷ tỷ ngoài đời. Nhiều người hâm mộ cho biết nữ diễn viên ở ngoài cũng rất hào phóng. Hay đi từ thiện, nhặt mèo hoang về nuôi. Thậm chí, hay tặng quà đắt tiền cho người khác nhưng cũng rất tiết kiệm, có thể mặc một chiếc áo suốt 10 năm.

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