Mối quan hệ hiện tại của Lâm Duẫn và Châu Tinh Trì sau 6 năm hợp tác phim Mỹ Nhân Ngư?

Sao quốc tế 16/06/2022 10:00

Sina đưa tin Lâm Duẫn nói về mối quan hệ với Châu Tinh Trì trong cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Mới đây, Sina đưa tin Lâm Duẫn nói về mối quan hệ với Châu Tinh Trì trong cuộc phỏng vấn với truyền thông. Cô cho biết vẫn giữ liên lạc với đạo diễn Vua hài kịch dù cả hai ít hợp tác trong công việc. "Tôi và đạo diễn Châu vẫn là tiền bối - hậu bối tâm giao", nữ diễn nói.

Lâm Duẫn chia sẻ năm ngoái cô có kế hoạch sang Hong Kong gặp Tinh Gia nhưng không thể thực hiện do dịch bệnh. Vì vậy, năm nay, người đẹp Mỹ nhân ngư muốn tặng Châu Tinh Trì món quà "đặc biệt và bất ngờ" nhân sinh nhật lần thứ 60 của anh (22/6).

Mối quan hệ hiện tại của Lâm Duẫn và Châu Tinh Trì sau 6 năm hợp tác phim Mỹ Nhân Ngư? - Ảnh 1
Lâm Duẫn và Châu Tinh Trì - Ảnh: Internet

 

Trong showbiz Hoa ngữ, Lâm Duẫn là người đẹp hiếm hoi có quan hệ mật thiết với "vua hài Hong Kong". Cô nổi danh sau bộ phim Mỹ nhân ngư (2016) của Châu Tinh Trì và được anh o bế. Với Lâm Duẫn, 6 năm qua cô chưa từng quên ngày sinh của vua hài như cách thể hiện sự biết ơn, quan tâm đến Tinh Gia.

Theo chia sẻ của sao nữ 9X, Châu Tinh Trì xem cô như "con gái", "bạn thân" của mình. Vì không có bạn bè thân thiết để tâm sự, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kung Fu thường xuyên gọi điện cho Lâm Duẫn để trút bầu tâm sự tuổi già. Trên On, Tinh Gia chia sẻ cảm thấy nữ diễn viên 9X là người chân thành, vui vẻ.

Lâm Duẫn vừa trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Mộng hoa lục, hợp tác với Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu và Liễu Nham. Cô đóng vai ca nương Tống Dẫn Chương. Nữ diễn viên được khen ngoại hình nổi bật nhất phim nhưng diễn xuất hạn chế của cô khiến nhân vật nhạt nhòa. Sự nghiệp của Lâm Duẫn hiện gặp khó khăn. Trước khi tham gia Mộng hoa lục, cô bị nhà sản xuất ghẻ lạnh, lâm vào cảnh thất nghiệp 2 năm vì diễn kém.

Mối quan hệ hiện tại của Lâm Duẫn và Châu Tinh Trì sau 6 năm hợp tác phim Mỹ Nhân Ngư? - Ảnh 2
Châu Tinh Trì xem Lâm Duẫn như "con gái", "bạn thân" của mình - Ảnh: Internet

 

Về Châu Tinh Trì, càng có tuổi anh càng sống kín tiếng, ẩn dật. Gần 2 năm qua, nam đạo diễn mất hút trên truyền thông. Theo Sina, Tinh Gia chuẩn bị quay Tuyệt đỉnh Kung Fu 2. Tác phẩm Mỹ nhân ngư 2 của anh cũng gặp khó khăn trong việc ra mắt, bị "đắp chiếu" từ năm 2018.

 

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