Xôn xao tin Tiêu Chiến sẽ 'nên duyên' cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng

Sao quốc tế 27/06/2022 17:31

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến đang bàn bạc để hợp tác cùng Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà sản xuất bộ phim Trường Lăng đang tiếp xúc với Tiêu Chiến cho vai nam chính.

Cụ thể, một blogger đăng bài cho biết phía nhà sản xuất phim Trường Lăng đang tiếp xúc với Tiêu Chiến cho vai nam chính. Nếu thuận lợi, anh chàng sẽ trở thành "tình mới" của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, điều khán giả quan tâm hơn khi tin tức này được đưa ra chính là ai sẽ giữ phiên 1 trong phim.

 Xôn xao tin Tiêu Chiến sẽ 'nên duyên' cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng - Ảnh 1

Tuy nhiên, nếu như Lưu Diệc Phi được biết tới là "thần tiên tỷ tỷ", có độ phổ biến quốc dân cao thì Tiêu Chiến là ngôi sao lưu lượng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất việc showbiz. Việc hai ngôi sao hợp tác chung trong một bộ phim khiến cho mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người thậm chí còn khẳng định phim sẽ "đại bạo" ngay khi lên sóng.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, đều là 2 ngôi sao nổi tiếng của Cbiz, thế nhưng màn hợp tác của cặp đôi này lại không mấy được kỳ vọng. Ngoài loạt drama có thể sẽ chiếm spotlight của nội dung phim thì ngoại hình của Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến cũng bị chê không hợp nhau.

Xôn xao tin Tiêu Chiến sẽ 'nên duyên' cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng - Ảnh 2

Hiện tại, cư dân mạng đều đang mong chờ tin tức chính thức từ đoàn làm phim Trường Lăng. Nếu tiếp tục kéo loạt sao nam nổi tiếng vào để tạo nhiệt, dự án này sẽ rất dễ mất điểm trong mắt công chúng.

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