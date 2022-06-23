Vừa lấy lại phong độ nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi liền dính ngay thị phi trong quá khứ

Sao quốc tế 23/06/2022 20:35

Sự thành công ngoài mong đợi của "Mộng Hoa Lục" khiến tên tuổi của Lưu Diệc Phi được khởi sắc nhưng cũng khiến những thị phi trong quá khứ của cô bất ngờ bị "đào" lại.

Bộ phim truyền hình mang tên Mộng hoa lục với sự góp mặt của Lưu Diệc PhiTrần Hiểu đang được đánh giá là tác phẩm truyền hình đặc sắc nhất trong năm 2022 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Chính vì vậy, bộ phim cũng giúp tên tuổi của Lưu Diệc Phi lấy lại được phong độ sau bao năm "ẩn dật". Song, bên cạnh những lời khen ngợi cho dự án mới, những thị phi trong quá khứ của cô cũng được nhắc lại. Điều đáng nói, nữ diễn viên hầu như không phản hồi trước những thông tin này suốt những năm qua.

Loạt lùm xùm trong quá khứ của Lưu Diệc Phi được nhắc đến từ việc “đi cửa sau” để nhập học Bắc Ảnh, làm giả học vấn, nói dối về hôn nhân của ba mẹ, “cọ nhiệt” diễn viên gạo cội, cho đến việc có “kim chủ” chống lưng ngay từ khi mới gia nhập showbiz,... và hàng loạt “phốt” khác, khiến công chúng ngỡ ngàng đến bật ngửa. Bởi lẽ, không ai tin được một mỹ nhân có ngoại hình "băng thanh ngọc khiết" như thế lại có quá khứ như vậy.

Vừa lấy lại phong độ nhờ 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi liền dính ngay thị phi trong quá khứ - Ảnh 1

Đáng chú ý, học vấn của Lưu Diệc Phi cũng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau khi theo mẹ sang Mỹ sinh sống, Lưu Diệc Phi đổi quốc tịch Mỹ. Trong bài giới thiệu bản thân, Lưu Diệc Phi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì xác nhận từng đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 15 tuổi và là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của trường. 

Theo quy định của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sinh viên của trường phải theo học trung học phổ thông tại Trung Quốc và phải tốt nghiệp cấp ba. Nhiều cộng đồng mạng cho rằng không hợp lý khi nữ diễn viên không đạt những yêu cầu trên nhưng vẫn được ghi nhận là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.  

Không chỉ ở phần bình luận, “Học viện Điện ảnh Bắc Kinh” cũng được réo tên trên hotsearch. Bên cạnh đó, hashtag “Lưu Diệc Phi” cũng chiếm vị trí No.4 trong Bảng Giải trí. Đến nay, Lưu Diệc Phi vẫn chưa lên tiếng về những tranh cãi này. 

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