Trần Hiểu tiết lộ cảm giác lần đầu 'yêu đương' với Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục'

Sao quốc tế 22/06/2022 14:25

Trần Hiểu đã có những chia sẻ về lần đầu làm việc chung với Lưu Diệc Phi.

Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám, Mộng hoa lục ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Với điểm số đạt 8.5 trên nền tảng Douban, bộ phim này đã trở thành tác phẩm nổi bật nhất giữa hàng loạt các bộ phim cổ trang được phát sóng dịp hè 2022. Bàn về độ hot lẫn sức ảnh hưởng, có thể thấy Mộng hoa lục đang bước đi trên con đường "trải đầy hoa hồng".

Màn kết đôi lần nữa của Lưu Diệc Phi Trần Hiểu như đang minh chứng cho câu nói vui của dân cư mạng rằng "gấp đôi nhan sắc" sẽ hứa hẹn mang lại nhiều thành công.

 Trần Hiểu tiết lộ cảm giác lần đầu 'yêu đương' với Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 1

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trần Hiểu đã có dịp giãi bày cảm xúc của mình khi lần đầu tiên đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi và đặc biệt là những cảnh ân ái, mùi mẫn. Cụ thể, nam diễn viên đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà bản thân dành cho bạn diễn xinh đẹp. Đồng thời, anh cũng cho biết thêm Lưu Diệc Phi trong quá trình quay phim thường hay nghĩ ra những ý tưởng ngẫu hứng, không có trong kịch bản, giúp anh học hỏi được rất nhiều điều từ cô.

 Trần Hiểu tiết lộ cảm giác lần đầu 'yêu đương' với Lưu Diệc Phi trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 2

Khi được hỏi về những cảnh hôn giữa anh và Lưu Diệc Phi, nếu bà xã Trần Nghiên Hy nhìn thấy có ghen hay không, Trần Hiểu trả lời rất thẳng thắn cho rằng đó chỉ là quay phim, không phải là sự thật.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Trần Hiểu trong Mộng Hoa Lục là điểm nhấn quan trọng tạo nên thành công cho phim, từ cử chỉ tới ánh mắt mà nam diễn viên thể hiện đều khiến khán giả đổ đứ đừ, khen ngợi không ngớt.

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Đoàn làm phim "Mộng Hoa Lục" đã chia sẻ loạt cảnh Trần Hiểu thực hiện đu dây, diễn cảnh rượt đuổi, quay phim xuyên đêm.

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