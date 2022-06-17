Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim hot nhất hiện tại Cbiz và đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với liên tiếp các kỷ lục bị xô đổ trong vài tuần vừa qua. Nội dung của phim mang chủ đề phụ nữ giúp phụ nữ, các cô gái ở tầng lớp đáy xã hội dũng cảm chống lại những phép tắc cứng nhắc. Trong phim Trần Hiểu vào vai Cố Thiên Phàm, chỉ huy của Hoàng Thành Ti vô tình bị quấn vào vụ trọng án ở Giang Nam, được nữ chính Triệu Phán Nhi (do Lưu Diệc Phi thủ vai) cứu giúp.

Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi ngay trong lần đầu đóng chung với nhau - Ảnh: Internet

Dù chỉ là màn kết hợp đầu tiên với nhau trên màn ảnh nhưng cả Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi tính cho tới nay đã hoàn thành rất tốt công việc được giao khi sự liên kết mà họ tạo ra là điều giúp cho bộ phim ngày càng trở nên thành công hơn nữa. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ban đầu vai diễn Cố Thiên Phàm vốn không thuộc về Trần Hiểu mà lại thuộc người khác. Đó chính là nam diễn viên Triệu Hựu Đình.