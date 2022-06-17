Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Netizen cảm thấy bất ngờ khi Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được nhà sản xuất phim Mộng Hoa Lục nhắm đến mà lại là nam diễn viên này.
- Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search
- Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tiếp tục ghi dấu ấn, loạt phim cấp S+ của Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh bị 'cà khịa'
Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim hot nhất hiện tại Cbiz và đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với liên tiếp các kỷ lục bị xô đổ trong vài tuần vừa qua. Nội dung của phim mang chủ đề phụ nữ giúp phụ nữ, các cô gái ở tầng lớp đáy xã hội dũng cảm chống lại những phép tắc cứng nhắc. Trong phim Trần Hiểu vào vai Cố Thiên Phàm, chỉ huy của Hoàng Thành Ti vô tình bị quấn vào vụ trọng án ở Giang Nam, được nữ chính Triệu Phán Nhi (do Lưu Diệc Phi thủ vai) cứu giúp.
Dù chỉ là màn kết hợp đầu tiên với nhau trên màn ảnh nhưng cả Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi tính cho tới nay đã hoàn thành rất tốt công việc được giao khi sự liên kết mà họ tạo ra là điều giúp cho bộ phim ngày càng trở nên thành công hơn nữa. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ban đầu vai diễn Cố Thiên Phàm vốn không thuộc về Trần Hiểu mà lại thuộc người khác. Đó chính là nam diễn viên Triệu Hựu Đình.
Cụ thể cách đây không lâu, Triệu Hựu Đình hiện đang một trong những nam diễn viên đình đám và đang bước vào thời kỳ đỉnh cao sau sự thành công của bộ phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập. Chính vì vậy việc nhà sản xuất phim Mộng Hoa Lục nhắm đến anh vào vai chính là điều hoàn toàn dễ hiểu nhưng nam diễn viên đã khước từ. Sau đó, Trần Hiểu đã được “chọn mặt gửi vàng” cho nhân vật này.
Tuy là “người đến sau”, nhưng Trần Hiểu đã thể hiện sức hút của mình cùng tài năng diễn xuất khiến cho người xem không thể rời mắt khỏi nhân vật Cố Thiên Phàm trong phim.
Khán giả còn cho rằng nếu khi xưa Triệu Hựu Đình đồng ý “nên duyên” cùng Lưu Diệc Phi. Với diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi cộng với gương mặt được cho là không hợp cổ trang, sợ rằng sẽ không lột tả được hết nhân vật này.