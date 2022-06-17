Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?'

Sao quốc tế 17/06/2022 16:55

Tiêu Chiến gây xôn xao với bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, hàm ý muốn nhắn nhủ nhớ ai đó.

Vào tối muộn ngày 15/6, nam thần Tiêu Chiến bất ngờ đăng tải bức ảnh với mây và núi vô cùng đáng yêu. Đáng nói là bối cảnh trong bức ảnh khiến dân tình nghĩ ngay đến phân cảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phim Trần Tình Lệnh

Điều này vô tình làm dấy lên nghi vấn Tiêu Chiến đang nhớ đến ''người tình tin đồn'' của mình? Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng có thể đây chỉ là sự trùng hợp và mục đích Tiêu Chiến đăng bức ảnh chỉ vô tình mà thôi.

Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?' - Ảnh 1

Tieu Chien
Bài đăng của Tiêu Chiến cực kỳ giống với cảnh quay giữa anh và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet

Mối quan hệ mập mờ của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và được rất nhiều người đẩy thuyền sau khi kết hợp cùng nhau trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Thậm chí cả 2 từng bị bắt gặp nhiều lần dính phải nghi vấn tình cảm với nhiều chi tiết lộ hint tình cảm rõ mười mươi được netien soi ra. 

Dẫu vậy tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn khi cả 2 nam thần đều chưa lên tiếng về thông tin này. 

Tieu Chien
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tục bị fan soi ra hint hẹn hò - Ảnh: Internet 

Có thể nói Trần Tình Lệnh là bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với khán giả. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ Ma Đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội năm 2019.

Từ một dự án bị hứng chịu nhiều chỉ trích, Trần tình lệnh dần chiếm được tình cảm của khán giả và còn giúp cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "một bước thành sao" chỉ sau một đêm.

 

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