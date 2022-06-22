Hé lộ hậu trường cảnh đấu võ gay cấn của Trần Hiểu trong 'Mộng hoa lục'

Trong phim, tài tử đóng vai Cố Thiên Phàm, chỉ huy ở Hoàng Thành Ti, được mệnh danh là "Diêm La sống". Hoàng Thành Ti là nơi giải quyết những chuyện không trong sạch của triều đình bằng đao kiếm. Do đó, cảnh võ thuật được chú trọng để làm nổi bật khí chất lẫm liệt, giỏi mưu tính và bản lĩnh của nhân vật Cố Thiên Phàm trên màn ảnh.

Trần Hiểu cho biết gặp thách thức lớn khi quay cảnh hành động trong Mộng hoa lục. Anh cho biết kịch bản gốc không có nhiều phân đoạn võ thuật - hành động. Nhưng khi vào đoàn phim, anh bất ngờ vì đạo diễn và chỉ đạo võ thuật yêu cầu anh thực hiện thêm các cảnh chiến đấu.

Khi chạy trên mái nhà, Trần Hiểu liên tục vấp ngã, bị va vào đạo cụ. Ở những cảnh đấu kiếm, không ít lần tài tử sơ suất đánh vào bản thân. Khi quay, Trần Hiểu không hình dung các cảnh võ thuật lên phim như thế nào. Anh bất ngờ vì qua biên tập, cắt ghép của đạo diễn, những đoạn hành động nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Để có cảnh quay hoàn hảo, Trần Hiểu và các nhân viên vất vả thực hiện nhiều lần. Đa số phân đoạn phải quay của ngôi sao Tân tiếu ngạo giang hồ là cảnh rượt đuổi, đấu kiếm trên không. Vì vậy, anh phải tập treo, di chuyển cơ thể thuần thục trên dây cáp.

Mộng hoa lục lấy bối cảnh thời Tống, xoay quanh chuyện tình của cô gái quê Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) và Cố Thiên Phàm - quan ngũ phẩm triều đình. Từ khi ra mắt hồi đầu tháng 6, phim được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao ở diễn xuất của dàn sao, bối cảnh, nội dung.