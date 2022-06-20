Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới

Sao quốc tế 20/06/2022 17:43

Mới đây, dân mạng xứ Trung liên tục rục rịch với tin đồn Trần Hiểu sắp sửa tham gia dự án mới cùng Lưu Thi Thi.

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Việc phim có được thành công vang dội giúp cho cặp đôi diễn viên chính càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, không kể đến Lưu Diệc Phi thì đây được xem là đòn bẩy đưa tên tuổi của Trần Hiểu lên tầm cao mới. 

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Mộng Hoa Lục kết hợp với Lưu Diệc Phi còn chưa kết thúc, mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục lan truyền tin đồn Trần Hiểu đang chuẩn bị nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong một dự án cổ trang mới.

Theo một nguồn tin, Lưu Thi Thi và Trần Hiểu đang là hai gương mặt sáng giá nhất cho cặp đôi chính trong dự án Trường Nhai Trường của Tencent.

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới - Ảnh 2
Nam diễn viên Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Cụ thể, Trường Nhai Trường là dự án phim cổ trang được chú trọng đầu tư của Tencent, chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng’ của tác giả Văn Đàn.

Theo tiểu thuyết gốc, La Nghi Ninh (nữ chính) vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học- con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng. Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết.

Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn (nam chính)- người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Đứng trước tin đồn trên, nhiều khán giả tỏ ra háo hức và vui mừng cho nam diễn viên bởi lẽ với việc được kết hợp cùng nữ diễn viên có thực lực như Lưu Thi Thi, Trần Hiểu sẽ ngày càng trở nên hot hơn nữa trong năm nay. 

Mộng Hoa Lục còn chưa kết thúc, Trần Hiểu đã vội 'bỏ rơi' Lưu Diệc Phi để tiến đến với Lưu Thi Thi trong dự án phim mới - Ảnh 3
Nữ diễn viên Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả trước thông tin Trần Hiểu và Lưu Thi Thi hợp tác:

- Rất hy vọng bộ đôi này vì quá ngán việc ghép cặp đàn chị U40 với các tiểu sinh rồi, cảm giác gượng ép và không hiệu quả chút nào.

- Tính ra Trần Hiểu đóng cặp với nhiều diễn viên nữ có danh tiếng ổn ghê. Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ, Lưu Diệc Phi, Trần Kiều Ân rồi giờ là tin đồn Lưu Thi Thi.

- Tình tiết trong bộ chuyện có hơi cũ, mong biên kịch viết lại chắc tay. Còn tổ hợp này thì lại thấy khá ổn, không khiến người xem khó chịu vì quá lệch pha.

- Hai diễn viên chính đều là người có gia đình, từng trải. Sẽ phù hợp những vai diễn trầm ổn, chiều sâu như thế này. Đáng để mong chờ lắm đây.

- Trần Hiểu có duyên với dàn tiểu hoa 85 87 quá nhỉ. Đóng với ai cũng chắc chắn bùng nổ thôi.

Hiện tin đồn trên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng, phần lớn ý kiến đều ủng hộ cặp đôi Trần Hiểu và Lưu Thi Thi hợp tác với nhau.

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Cảnh hôn sâu giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt mất, netizen đồng loạt nổi đóa trước quyết định của nhà sản xuất Mộng Hoa Lục.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi Mộng Hoa Lục sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Phân đoạn tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị cắt, Mộng Hoa Lục nhận phải 'cơn thịnh nộ' từ netizen

Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Sốc: Xuất sắc giúp phim xô đổ hàng loạt kỷ lục liên tiếp nhưng Trần Hiểu không phải là cái tên đầu tiên được Mộng Hoa Lục nhắm tới

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy'

Trần Hiểu khiến netizen 'bấn loạn' trước nụ hôn vào vùng 'nhạy cảm' của Lưu Diệc Phi: 'Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của Phán Nhi kìa, cưng quá vậy'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tiếp tục ghi dấu ấn, loạt phim cấp S+ của Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh bị 'cà khịa'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tiếp tục ghi dấu ấn, loạt phim cấp S+ của Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh bị 'cà khịa'

Lộ cảnh quen nhau giữa Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục, cư dân mạng tỏ vẻ bất ngờ vì chẳng giống ai

Lộ cảnh quen nhau giữa Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục, cư dân mạng tỏ vẻ bất ngờ vì chẳng giống ai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 4 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 19 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI