Mộng Hoa Lục kết hợp với Lưu Diệc Phi còn chưa kết thúc, mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục lan truyền tin đồn Trần Hiểu đang chuẩn bị nên duyên cùng Lưu Thi Thi trong một dự án cổ trang mới.

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Việc phim có được thành công vang dội giúp cho cặp đôi diễn viên chính càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, không kể đến Lưu Diệc Phi thì đây được xem là đòn bẩy đưa tên tuổi của Trần Hiểu lên tầm cao mới.

Cụ thể, Trường Nhai Trường là dự án phim cổ trang được chú trọng đầu tư của Tencent, chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng’ của tác giả Văn Đàn.

Theo một nguồn tin, Lưu Thi Thi và Trần Hiểu đang là hai gương mặt sáng giá nhất cho cặp đôi chính trong dự án Trường Nhai Trường của Tencent.

Theo tiểu thuyết gốc, La Nghi Ninh (nữ chính) vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học- con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng. Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết.

Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn (nam chính)- người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Đứng trước tin đồn trên, nhiều khán giả tỏ ra háo hức và vui mừng cho nam diễn viên bởi lẽ với việc được kết hợp cùng nữ diễn viên có thực lực như Lưu Thi Thi, Trần Hiểu sẽ ngày càng trở nên hot hơn nữa trong năm nay.

Nữ diễn viên Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả trước thông tin Trần Hiểu và Lưu Thi Thi hợp tác:

- Rất hy vọng bộ đôi này vì quá ngán việc ghép cặp đàn chị U40 với các tiểu sinh rồi, cảm giác gượng ép và không hiệu quả chút nào.

- Tính ra Trần Hiểu đóng cặp với nhiều diễn viên nữ có danh tiếng ổn ghê. Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ, Lưu Diệc Phi, Trần Kiều Ân rồi giờ là tin đồn Lưu Thi Thi.

- Tình tiết trong bộ chuyện có hơi cũ, mong biên kịch viết lại chắc tay. Còn tổ hợp này thì lại thấy khá ổn, không khiến người xem khó chịu vì quá lệch pha.

- Hai diễn viên chính đều là người có gia đình, từng trải. Sẽ phù hợp những vai diễn trầm ổn, chiều sâu như thế này. Đáng để mong chờ lắm đây.

- Trần Hiểu có duyên với dàn tiểu hoa 85 87 quá nhỉ. Đóng với ai cũng chắc chắn bùng nổ thôi.

Hiện tin đồn trên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng, phần lớn ý kiến đều ủng hộ cặp đôi Trần Hiểu và Lưu Thi Thi hợp tác với nhau.