Trần Hiểu suýt mất vai trong Mộng Hoa Lục vào vai nam thần này?

Sao quốc tế 14/06/2022 11:07

Việc nam diễn viên này từ chối Mộng Hoa Lục thậm chí khiến cho khán giả phải thầm cảm tạ vì dù nhan sắc hay diễn xuất không thua Trần Hiểu, thì anh cũng chẳng hợp với tạo hình cổ trang một chút nào.

Không cần phải bàn cãi khi nói Mộng Hoa Lục chính là bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại. Tính đến ngày 12/6, tác phẩm đã thành công thu về hơn 1,5 tỷ lượt xem và nhiều thành tích đáng nể khác.

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Mộng Hoa Lục chính là bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Được biết, thành công của Mộng Hoa Lục phần lớn từ màn tái xuất của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm không đóng phim truyền hình và "phản ứng hóa học" của cô cùng với nam diễn viên Trần Hiểu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Trần Hiểu đã suýt không được nhận vai nếu một nam thần khác không từ chối vai Cố Thiên Phàm.

Cụ thể, khi Mộng Hoa Lục vẫn còn chưa khai máy, vai nam chính Cố Thiên Phàm vốn được nhắm cho Triệu Hựu Đình. Điều này là dễ hiểu vì ở thời điểm đó, nam diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau thành công của siêu phẩm Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và tác phẩm Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập.

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Trần Hựu Đình mới là người được 'đo ni đóng giày' cho vai Cố Thiên Phàm - Ảnh: Internet

Tưởng chừng có thể nhìn thấy Triệu Hựu Đình sánh đôi với Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục, nhưng đến cuối anh lại từ chối vai diễn này. Đoàn làm phim sau đó đã gấp rút truy tìm người kế nhiệm để đảm nhận vai Cố Thiên Phàm, và sự lựa chọn cuối cùng rơi vào tay Trần Hiểu.

Khi biết được tin tức này, nhiều khán giả lại tỏ ra biết ơn Trần Hựu Đình vì đã từ chối vai diễn này vì dù nhan sắc và diễn xuất không hề thua Trần Hiểu, nhưng anh lại không hề hợp với tạo hình cổ trang. Nếu không vì nội dung của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa ngày xưa quá lôi cuốn thì người xem đã chẳng thèm để tâm Dạ Hoa là ai.

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Trần Hiểu vô tình trở thành sự lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp với Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Mặt khác, Trần Hiểu lại trở thành sự lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp với Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục, trùng hợp anh cũng là "Dương Quá" ở một vũ trụ khác tái hợp với "Tiểu Long Nữ" quả là xứng đôi. Hiện tại, Mộng Hoa Lục đang là bộ phim nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ từ đầu năm 2022 đến nay.

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Từ khóa:   Trần Hiểu Mộng Hoa Lục Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ sao châu Á

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