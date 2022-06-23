Hậu ồn ào của Lưu Diệc Phi, 'Mộng Hoa Lục' bất ngờ bị 'quay lưng' làm ảnh hưởng đến điều này

Sao quốc tế 23/06/2022 16:01

Gần đây, những lùm xùm xoay quanh Lưu Diệc Phi bất ngờ "dậy sóng" đã khiến bộ phim "Mộng Hoa Lục"nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám, Mộng hoa lục ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. 

Tuy nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, Lưu Diệc Phi lại bất ngờ bị "bóc phốt" hạ bệ dàn tiểu hoa 85 để tự nâng bản thân, làm giả trình độ học vấn, có đại gia chống lưng,... Ồn ào của nữ chính khiến Mộng Hoa Lục dường như rơi vào thế khó khi đồng loạt khán giả lựa chọn quay lưng. 

Hậu ồn ào của Lưu Diệc Phi, 'Mộng Hoa Lục' bất ngờ bị 'quay lưng' làm ảnh hưởng đến điều này - Ảnh 1

Mới đây, khán giả đã phát hiện ra điểm Douban của Mộng Hoa Lục có xu hướng giảm, từ bộ phim cổ trang được đánh giá cao nhất trên Douban với 8.9 điểm thì nay Mộng Hoa Lục chỉ còn đạt được 8.5 điểm, trong đó bao gồm 55.8% khán giả đánh giá 5 sao, 22.7% 4 sao, 15.2% 3 sao, 3.4% 2 sao và 3.0% 1 sao.

Chính vì vậy, bộ phim này đã chịu không ít ảnh hưởng sau hàng loạt ồn ào liên quan đến Lưu Diệc Phi và chất lượng phim. Nhiều khán giả thẳng thắn tuyên bố Mộng Hoa Lục là "phim rác", sẽ không tiếp tục ủng hộ phim nữa. Cộng đồng mạng cũng không quên "mỉa mai" Mộng Hoa Lục vì nước đi "mở điểm Douban" sớm đầy khôn khéo. 

Hậu ồn ào của Lưu Diệc Phi, 'Mộng Hoa Lục' bất ngờ bị 'quay lưng' làm ảnh hưởng đến điều này - Ảnh 2Hậu ồn ào của Lưu Diệc Phi, 'Mộng Hoa Lục' bất ngờ bị 'quay lưng' làm ảnh hưởng đến điều này - Ảnh 3

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 2/6. Phim được chuyển thể từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà văn Quan Hán Khanh, lấy bối cảnh thời nhà Tống. 

Đây là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gây sốt nhờ nội dung tôn vinh phụ nữ nhân văn, hiện đại. Diễn xuất của nam nữ chính tự nhiên, tương tác tình cảm tốt.

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