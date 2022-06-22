Nhà riêng của Lưu Diệc Phi bị cha nuôi 'tịch thu', tặng lại cho người tình?

Những điểm tương đồng trong các bức ảnh mà Lưu Diệc Phi và Dương Thái Ngọc - người tình của Trần Kim Phi - chia sẻ đã làm dấy lên tin đồn "thần tiên tỷ tỷ" bị cha nuôi đòi lại nhà.
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Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao với thông tin căn nhà mà Lưu Diệc Phi ở năm xưa nay đã trở thành của Dương Thái Ngọc - người tình của ông Trần Kim Phi (cha nuôi nữ diễn viên họ Lưu).
Qua những bức ảnh được hai ngôi sao đăng tải, công chúng có thể nhận thấy sự tương đồng đến mức hệt nhau của 2 khung cảnh. Vì vậy, netizen đã cho rằng mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và cha nuôi tỷ phú đang đang có nhiều rạn nứt. Đây được cho là hành động "chia tay đòi quà" của ông Trần Kim Phi.
Theo đó, ông Trần là người luôn sát cánh bên cạnh Lưu Diệc Phi từ những ngày đầu mà cô bước chân vào làng giải trí cho đến tận khi cô có vị thế như hiện tại. Nhưng kể từ khi vị đại gia này hẹn hò với Dương Thái Ngọc, "thần tiên tỷ tỷ" đã ít xuất hiện bên cha nuôi hơn nhiều.
Tuy vậy, thông tin này đã bị phía cộng đồng người hâm mộ của Lưu Diệc Phi bác bỏ. Họ cho biết, nơi mà nữ diễn viên họ Lưu chụp ảnh không phải là nhà riêng của cô như nhiều người đồn đại mà thực chất là Trại nuôi chó Dossel Kennel, nằm ở ở khu Triều Dương (Bắc Kinh), thuộc quyền quản lý của ông Trần Kim Phi.
Nhà riêng của Lưu Diệc Phi thực chất là căn biệt thự sang trọng nằm trong khu đô thị cao cấp tại Thuận Nghĩa, Bắc Kinh với diện tích lên đến 16.700 mét vuông. Phía ngoài khu nhà luôn có vệ sĩ túc trực để đảm bảo an ninh tuyệt đối.