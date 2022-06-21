Tạo hình Dương Tử trong Trường Tương Tư chính thức ra mắt, được khen ngợi đẹp hết nấc: 'Ăn đứt thần tiên Lưu Diệc Phi rồi'

Sao quốc tế 21/06/2022 16:50

Mới đây tạo hình chính thức của Dương Tử trong Trường Tương Tư đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.

Dương Tử là diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Không chỉ khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường màn ảnh, mà mỹ nhân họ Dương còn có lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất nhì Cbiz. 

Mới đây, ê-kíp Trường Tương Tư do cô đóng chính tung poster chính thức của phim. Trong đó, tạo hình của Dương Tử được khen đẹp thoát tục hơn cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Tạo hình Dương Tử trong Trường Tương Tư chính thức ra mắt, được khen ngợi đẹp hết nấc: 'Ăn đứt thần tiên Lưu Diệc Phi rồi' - Ảnh 1
Tạo hình xuất sắc của Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong poster được đoàn phim công bố, Dương Tử xuất hiện tao nhã trong trang phục màu trắng. Cô đứng nghiêng người, cầm giỏ hoa với vẻ mặt suy tư.

Gương mặt của Dương Tử được đánh giá cực kỳ thon gọn và xinh đẹp hết nấc trong tạo hình này. Bằng chứng là phần đông khán giả ca ngợi vẻ đẹp thoát tục của nữ diễn viên trong tạo hình này. 

Tạo hình Dương Tử trong Trường Tương Tư chính thức ra mắt, được khen ngợi đẹp hết nấc: 'Ăn đứt thần tiên Lưu Diệc Phi rồi' - Ảnh 2
"Thần Tiên Tỷ Tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không hề kém cạnh trong trang phục áo trắng - Ảnh: Internet

Chính tạo hình này đã khiến cho netizen có một màn so sánh thú vị giữa 2 đại mỹ nhân, cùng mặc trang phục màu trắng, nữ diễn viên trông khí chất hơn hẳn Lưu Diệc Phi hồi đóng Thần Điêu Đại Hiệp 16 năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng tạo hình của ''Thần Tiên Tỷ Tỷ'' trong Thần Điều Đại Hiệp mãi là tạo hình huyền thoại và không thể so sánh. 

Một số bình luận của khán giả:

- 10 điểm cho sự yêu kiều, thoát tục này, "ăn đứt" thần tiên Lưu Diệc Phi rồi.

- Tạo hình này vừa mắt hơn Trầm Vụn Hương Phai nhiều.

- Cô Tư hợp tạo hình này thật sự, ưng cái bụng ghê.

- Nhưng ai đã khiến chỉnh sửa lố khiến mặt cổ khác lạ đi thế kia, thân hình cũng mỏng dánh.

Trường Tương Tư là dự án cổ trang lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bên cạnh Dương Tử, phim còn có sự góp mặt của dàn cast đình đám như: Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ,...

Trường Tương Tư xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.

Hiện, phim Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn chưa được ấn định thời gian lên sóng. Công chúng rất nóng lòng để thưởng thức 2 dự án cổ trang mới của cô - Trường Tương Tư và Trầm Vụn Hương Phai.

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