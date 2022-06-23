Nhân vật bị netizen 'ghét cay,ghét đắng' nhất trong Mộng Hoa Lục, không phải 'tình cũ' Lưu Diệc Phi mà lại là nhân vật này

Nhân vật bị cho là ''khó ưa'' nhất trong Mộng Hoa Lục hóa ra không phải là tình cũ Lưu Diệc Phi mà lại là nhân vật này đây.

Mộng Hoa Lục hiện là bộ phim gây được nhiều tiếng vang nhất màn ảnh Cbiz trong khoảng thời gian vừa qua, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu không khó khi nói nhà sản xuất đã làm việc rất tốt khi giúp phim có được thành công như ở thời điểm hiện tại . Tuy nhiên, cũng giống bao sản phẩm nổi tiếng khác cũng đều có nhân vật bị ghét cay, ghét đắng. Tống Dẫn Chương trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet Và trường hợp của vai diễn Tống Dẫn Chương do Lâm Duẫn đảm nhận chính là vai diễn mà netizen không hề ưa mắt trong phim. Cụ thể, trong ba tỷ muội, Tống Dẫn Chương là người ít trải sự đời nhất, lại được Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) bao bọc, nên cô gái này luôn nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng, thậm chí cho rằng bản thân là "cái rốn của vũ trụ" và mọi người sẽ phải xoay quanh mình, khiến cho khán giả càng xem càng thấy ức chế.

Cô nàng luôn có những hành động gây ức chế cho người xem trong phim - Ảnh: Internet Đầu tiên là việc Tống Dẫn Chương bị tên cặn bã Châu Xá dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lấy tiền. Mặc kệ Triệu Phán Nhi đã cố can ngăn, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mà bỏ nhà theo trai, để rồi nhận trái đắng đầu đời. Sau khi trải qua kiếp nạn đầu tiên, Tống Dẫn Chương gặp Cố Thiên Phàm và phải lòng Cố đại nhân ngay từ lần gặp đầu tiên, điều này dẫn đến một loạt phân cảnh sau đố khiến người xem liên tục tỏ vẻ không hài lòng trước cách hành xử của nhân vật này.

Ví dụ như khi Triệu Phán Nhi quyết định mở quán trà nhưng giấu Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu), trong khi hai người đang nói chuyện rất bình thường, còn có phần "thả thính" nhau thì Tống Dẫn Chương xen ngang một cách vô duyên và nhận hết lỗi về mình, đẩy Thiên Phàm vào tình huống khó xử. Netizen tỏ ra không hài lòng với bản tính trẻ con của nhân vật này - Ảnh: Internet Đỉnh điểm làm cho khán giả tức điên người là việc Tống Dẫn Chương "bỏ nhà theo trai" lần thứ hai sau khi biết tỷ tỷ của mình và Cố đại nhân yêu nhau, mặc cho Tam Nương nhắc nhở nhiều lần vẫn "chấp mê bất ngộ". Thậm chí, nhiều netizen còn thể hiện sự không vừa mắt với nhân vật này bằng cách tua qua những phân đoạn có sự xuất hiện của Tống Dẫn Chương. Hiện tại, Mộng Hoa Lục đã đi gần hết chặng đường, mong rằng khán giả sớm nhìn thấy hình ảnh một Tống Dẫn Chương tỉnh táo hơn, đồng thời biết tự bảo vệ mình khỏi những lừa lọc, nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vat-bi-netizen-ghet-cay-ghet-dang-nhat-trong-mong-hoa-luc-khong-phai-tinh-cu-luu-diec-phi-ma-lai-la-nhan-vat-nay-478559.html