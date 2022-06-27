Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây

Sao quốc tế 27/06/2022 15:33

Trong khi loạt lùm xùm liên quan đến học vấn vẫn còn chưa hạ nhiệt, Lưu Diệc Phi lại có động thái khiến nhiều người khó hiểu.

Tờ Sina đưa tin, mới đây, các diễn viên của Mộng Hoa Lục gồm Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đã livestream trò chuyện và cùng khán giả xem tập cuối của phim. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của "thần tiên tỷ tỷ" sau thời gian im lặng trước loạt scandal.

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Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đã livestream trò chuyện và cùng khán giả xem tập cuối của Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ video ghi lại quá trình cô hóa thân vào nhân vật Triệu Phán Nhi của Mộng Hoa Lục. Trong đó, nữ minh tinh tự lái xe đến phim trường, tự mình lồng tiếng và thực hiện nhiều cảnh hành động như múa quạt hay múa kiếm.

Trước đó, cộng đồng mạng đã "đào" lại một số lùm xùm trong quá khứ của Lưu Diệc Phi, trong đó có nghi vấn cô đã gian lận học vấn. Cụ thể, nữ minh tinh không hề có mặt trong danh sách tốt nghiệp lứa 2002 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đồng thời tên của cô cũng không có trên trang web của Đại học Yale dù trước đó cô có nói đã thi đậu vào vòng 2 của khoa diễn xuất.

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Lưu Diệc Phi đamg vướng vào nhiều ồn ào, trong đó có nghi vấn cô đã gian lận học vấn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, loạt scandal như Lưu Diệc Phi thật ra là "bồ nhí" của tỷ phú Trần Kim Phi chứ không phải con gái nuôi hay cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi năm sinh, dùng thuốc nhỏ mắt để đóng cảnh khóc cũng bị bàn tán nhiều trong thời gian gần đây.

Hiện những chủ đề liên quan đến Lưu Diệc Phi đã đạt hơn 1 tỷ lượt đọc và thu về hàng trăm nghìn bình luận tại các diễn đàn mạng xứ Trung. Song, phía "thần tiên tỷ tỷ" chỉ âm thầm xóa đi các bình luận này mà không hề đưa ra bất kỳ phản hồi hay lời giải đáp nào.

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Sau khi "Mộng Hoa Lục" đi được nửa đường, bộ phim vẫn đang đứng đầu bảng trong lượt xem của các phim đang chiếu hiện tại, tuy nhiên gần đây lại nhận về tranh cãi không ngớt.

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