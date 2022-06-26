Lý do 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nhanh 'gây bão' nhưng 'nguội vội'

Tuy nhiên, sau khi tập 27 và 28 được phát sóng, bộ phim này đã bị gắn với từ khóa "cẩu huyết" (chỉ những nội dung nhàm chán, ngớ ngẩn và thiếu logic, gây ức chế cho người xem). Từ khóa "Kịch bản cẩu huyết của Mộng Hoa Lục " cũng leo Top tìm kiếm Weibo, với những bình luận rằng bộ phim chung quy không thoát khỏi những nội dung sáo mòn như thù cũ liên quan đến cha, tranh luận về sang hèn ở tửu lâu của nữ chính...

"Mộng hoa lục" là tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi kể từ thành công của "Thần Điêu đại hiệp" 2006 đang gây sốt trong cộng đồng xem phim. Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám bên cạnh Lưu Diệc Phi như Trần Hiểu , Lâm Duẫn, Liễu Nham, Từ Hải Kiểu,… mà phim ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Trước tiên nói về tập 27 gần đây, có thể thấy cốt truyện trước "Mộng Hoa Lục" đang tiến triển rất nhanh. Triệu Phán Nhi, Tôn Tam nương cùng Tống Dẫn Chương từ Hàng Châu đi vào kinh thành, bằng cách mở trà quán đứng vững gót chân tại đây. Mối quan hệ giữa nữ chính Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm cũng dần sâu sắc hơn, thậm chí cả hai cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin.

Tuy nhiên diễn biến của một phim truyền hình luôn cần điểm cao trào, đến tập 27, Cố Thiên Phàm sau khi điều tra đã phát hiện mình và Triệu Phán Nhi có mối thù cha, ân oán đời trước ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhiều khán giả cảm thấy tình tiết này mâu thuẫn với tính cách quyết đoán của Cố Thiên Phàm được xây dựng từ đầu phim, đồng thời khiến phim đi vào lối mòn và trở nên nhàm chán.

Cư dân mạng còn chỉ ra tình tiết khiên cưỡng của phim ở tập 28: Cố Thiên Phàm muốn gặp Triệu Phán Nhi nhưng lại không dám gặp, nửa đêm vụng trộm chạy tới, đặt ngân phiếu ở dưới bình hoa. Kết quả là ngân phiếu bị gió thổi đi, khiến Triệu Phán Nhi không thể không đến hiệu cầm đồ vay tiền.

Các tình tiết khác cũng ngày càng không hợp logic thông thường, người làm quan vì một bầu rượu mà cải trang vi hành đi đến Vĩnh An Lâu để gặp Triệu Phán Nhi.

Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, bà chủ quán trà tài sắc tại Hàng Châu. Triệu Phán Nhi có khả năng múa tuyệt đẹp, kết hợp pha trà điêu luyện. Cô bị Âu Dương Húc từ hôn và hãm hại sau khi công thành danh toại. Không muốn chấp nhận số phận, cô lên kinh thành để tìm lại công lý.

Tại đây, Triệu Phán Nhi cứu giúp hai phụ nữ bất hạnh, đang lâm vào bước đường cùng là Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Họ trải qua nhiều gian truân, vất vả, cùng nhau mở cửa hàng buôn bán tại Đông Kinh. Từ một quán trà nhỏ, cuối cùng Triệu Phán Nhi trở thành bà chủ tửu lâu lớn nhất Biện Kinh.