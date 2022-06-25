Cho tới thời điểm hiện tại, mối tình xuyên biên giới trước đây giữa Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun vẫn luôn được mọi người quan tâm.

Kể từ khi "bén duyên" với Lưu Diệc Phi trong "Tình yêu thứ ba", Seung Hun chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Diễn xuất táo bạo của cả hai trong bộ phim này cũng được nhiều người yêu thích. Những tưởng có cái kết đẹp với "Thần tiên tỷ tỷ" Trung Quốc thì vào năm 2018, Song Seung Hun lại dứt khoát chấm dứt mối tình 2 năm của hai người.

Song Seung Hun năm nay đã 46 tuổi. Anh là một trong những nam tài tử nổi tiếng tại làng giải trí Hàn. Nhờ vào diện mạo điển trai cùng sự nam tính và kỹ năng diễn xuất tốt mà anh nhận được sự ưu ái của nhiều đạo diễn cũng như yêu mến của khá giả.

Đã gần 5 năm trôi qua, Seung Hun vẫn chưa công khai yêu mỹ nhân nào. Anh dồn sức cho các dự án phim ảnh và dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập luyện và tận hưởng những thú vui cá nhân.

Còn về phía Lưu Diệc Phi, sau khi "đường ai nấy đi", nữ diễn viên cũng ghi dấu trong bộ phim "Hoa Mộc Lan". Đây cũng là tác phẩm cổ trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của “thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi kể từ thành công của Thần điêu đại hiệp 2006. Nhờ vào cốt truyện thú vị cùng dàn diễn viên đình đám, bộ phim này ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Bên cạnh đó, nhan sắc cũng như khí chất thần tiên của Lưu Diệc Phi vẫn không bị thời gian bào mòn mà thậm chí còn mặn mà và sắc sảo hơn. Trong lần trở lại này, nữ diễn viên vào vai một ca kỹ với tài nghệ múa điêu luyện. Do đó từ cách tạo hình đến trang phục của cô đều rất lộng lẫy và kiều diễm.