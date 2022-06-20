Rộ tin Lưu Diệc Phi không phải người phật hệ, điều này chỉ là xây dựng hình tượng?

Kể từ khi Mộng Hoa Lục "gây bão", tên tuổi của Lưu Diệc Phi bất ngờ đi kèm cùng nhiều tai tiếng.

Lưu Diệc Phi mới vực dậy danh tiếng nhờ thành công của phim "Mộng hoa lục". Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đi kèm tai tiếng. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin tức xấu liên quan đến nữ diễn viên.

Cụ thể, nguồn tin trong ngành cho biết, thần tiên tỷ tỷ không hoàn toàn phật hệ (sống yên bình, không tranh cướp). Thực tế, chỉ có diễn viên ít tiền mới không sử dụng chiêu trò marketing.

Ngược lại, minh tinh thuộc tuyến 1, tuyến 2 sẽ đầu tư nhiều cho việc quảng cáo. Vì vậy, thần tiên tỷ tỷ cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Người hỗ trợ marketing cho Lưu Diệc Phi là Lưu Lệ Chí. Họ đã hợp tác nhiều năm, hai bên còn coi đối phương như bạn bè tốt.

Theo đó, Lưu Lệ Chí đã đẩy mạnh hình tượng "thiên tiên" của mỹ nhân họ Lưu. Đồng thời, người này còn hạ thấp nhan sắc và diễn xuất của đồng nghiệp như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Dương Mịch... Song, việc chê bai các diễn viên cùng lứa đã ảnh hưởng tiêu cực tới Lưu Diệc Phi. Vì vậy, thần tiên tỷ tỷ bị đào lại rất nhiều tin tức tiêu cực trong quá khứ.

Hiện tại, những tin tức xấu liên quan đến Lưu Diệc Phi vẫn chưa dừng lại. Trong thời gian tới, cô vẫn sẽ vướng vào nhiều thị phi khác. Vì vậy, Trần Lệ Chí cần nghĩ ra biện pháp giải quyết để bảo vệ danh tiếng của thần tiên tỷ tỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-luu-diec-phi-khong-phai-nguoi-phat-he-dieu-nay-chi-la-xay-dung-hinh-tuong-477609.html