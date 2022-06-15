Thực hư cú xoạc chân của Lưu Diệc Phi 'gây lú' cực mạnh trong 'Mộng Hoa Lục'

Sao quốc tế 15/06/2022 18:08

Cảnh quay xoạc chân của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục hiện đâng "gây sốt" vì quá thần kỳ.

Mới đây, Mộng Hoa Lục lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng có một phen dậy sóng. Cụ thể, trong tập phim mới nhất, Lưu Diệc Phi có một cảnh quay đá chân cao. Đáng nói là cảnh quay này khá "ảo ma" và thiếu chân thực đến mức kì quặc. 

Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng do Lưu Diệc Phi phải sử dụng tới tiểu xảo để thực hiện cú xoạc chân cao. Nhưng nếu theo dõi Lưu Diệc Phi, người xem có thể dễ dàng nhận ra sự thật là cô nàng đã có khả năng dẻo dai này từ khi còn nhỏ nhờ sớm được học múa. 

Thực hư cú xoạc chân của Lưu Diệc Phi 'gây lú' cực mạnh trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 1

Đây không phải lần đầu mỹ nhân cổ trang thể hiện khả năng múa dẻo dai của mình. Trong Mộng Hoa Lục, vì vào vai một cô gái tửu lâu nên Lưu Diệc Phi có khá nhiều cảnh múa. Những phân đoạn này sau khi lên sóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Thần tiên tỷ tỷ được cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt vì hình thể thanh thoát, nhan sắc xinh đẹp cùng kỹ năng múa điêu luyện.

Thực hư cú xoạc chân của Lưu Diệc Phi 'gây lú' cực mạnh trong 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh 2

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 2/6. Phim được chuyển thể từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà văn Quan Hán Khanh, lấy bối cảnh thời nhà Tống. Hiện, phim có hơn 1 tỷ lượt xem, nhận điểm chất lượng 8,8/10 trên diễn đàn Douban.

Đây là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gây sốt nhờ nội dung tôn vinh phụ nữ nhân văn, hiện đại. Diễn xuất của nam nữ chính tự nhiên, tương tác tình cảm tốt.

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