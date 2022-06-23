Lưu Diệc Phi ngày xưa đã từng 'trấn áp' 4 nàng đại hoa, dàn tiểu hoa 85 bị chê là không cùng đẳng cấp với 'thần tiên tỷ tỷ'?

Vào năm 2008, sự kiện của Bazaar được tổ chức với màn góp mặt của dàn sao đình đám như Trần Khôn, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Triệu Vy và Lưu Diệc Phi. Vị trí đứng của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi.

Vào năm 2008, sự kiện của Bazaar được tổ chức với màn góp mặt của dàn sao đình đám như Trần Khôn, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Triệu Vy và Lưu Diệc Phi. Tại sự kiện, cả dàn sao này đã cùng nhau lên sân khấu và chụp chung tấm hình. Đáng nói, vị trí đứng của Lưu Diệc Phi cùng các minh tinh đình đám rất lạ, thậm chí là khó hiểu vì một nữ diễn viên debut mới 6 năm đã chiếm được C vị (vị trí trung tâm). Sự kiện của Bazaar được tổ chức với màn góp mặt của dàn sao đình đám, vị trí đứng của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Đối với làng giải trí Hoa - Hàn thì C vị cực kỳ quan trọng. Nó chỉ dành cho những người có địa vị cao, nổi tiếng, là đàn anh đàn chị đình đám trong nghề. Ấy vậy mà ở tấm ảnh chụp chung năm 2008, Lưu Diệc Phi có địa vị lớn cỡ nào mà có thể đứng đối trục với Phạm Băng Băng ngay chính trung tâm bức ảnh. Trong khi đó, dàn sao Châu Tấn, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Trần Khôn, Triệu Vy bị bay ra ngoài rìa đứng. Cụ thể hơn là Phạm Băng Băng - Lưu Diệc Phi đối trục C vị; tiếp đến là Lý Băng Băng - Châu Tấn đối trục sau đó mới đến Triệu Vy - Trần Khôn đối trục. Như vậy, một mình Lưu Diệc Phi đã trấn áp được 4 nàng đại hoa, ngang hàng với Phạm Băng Băng. Trần Khôn cũng không phải dạng vừa gì nhưng ở sự kiện này, anh gần như đứng ở ngoài rìa tấm hình.

Trước hình ảnh này, nhiều netizen cho rằng, dàn đại hoa trung sinh đình đám cỡ kia còn bị Lưu Diệc Phi ép cho ra rìa thì dàn tiểu hoa 85 bị chê là “không cùng đẳng cấp” cũng là hợp lý. Ý kiến gắt hơn còn nói ở thời điểm hiện tại, dàn tiểu hoa tiểu sinh gần như “lót đường” cho bước tiến của Lưu Diệc Phi trong màn comeback cực thành công này. Nhiều netizen cho rằng, dàn đại hoa trung sinh đình đám cỡ kia còn bị Lưu Diệc Phi ép cho ra rìa thì dàn tiểu hoa 85 bị chê là “không cùng đẳng cấp” cũng là hợp lý - Ảnh: Internet Ngoài ra, không ít người đã nghi ngờ về chống lưng cực khủng của Lưu Diệc Phi. Phải nói là từ ngày debut, Lưu Diệc Phi đã rất thuận lợi trong công việc, dù dính bao lùm xùm nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Đáng nói hơn là thời gian này, việc Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ về chuyện bằng cấp, những nhập nhèm trong việc thi vào Bắc Ảnh cũng chẳng làm gì được cô. Lưu Diệc Phi vẫn im lặng, Mộng Hoa Lục vẫn chiếu và còn được khen ngợi trên khắp các mặt trận.

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm? Một số khán giả tìm hiểu học vấn và quá trình "thần tiên tỷ tỷ" hoàn thành các cấp học tại Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghi vấn Lưu Diệc Phi được ưu ái, đi cửa sau vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-ngay-xua-da-tung-tran-ap-4-nang-dai-hoa-dan-tieu-hoa-85-bi-che-la-khong-cung-dang-cap-voi-than-tien-ty-ty-478488.html