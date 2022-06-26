Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu?

Sao quốc tế 26/06/2022 18:28

Mộng Hoa Lục đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi thành tích khủng vừa qua.

Tối 23/6, hai tập 27 và 28 của bộ phim truyền hình Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính khởi chiếu. Có thể nói, mặc dù phim đã gây được tiếng vang lớn khi luôn đứng đầu bảng xếp hạng phim trong vài tháng vừa qua nhưng số lời chê bai mà nhà sản xuất nhận về từ netizen cũng là vô cùng lớn. 

Gần nhất, một bộ phận cư dân mạng chỉ ra cảnh các mỹ nữ ăn mặc thiếu vải nhảy múa trong Vĩnh An Lâu do nữ chính Triệu Phán Nhi mở ra. Đây được cho là nơi "bán nghệ không bán thân", tuy nhiên nhìn cách ăn mặc của các cô gái và biểu cảm của khách nam, nhiều cư dân mạng bình luận sôi nổi. 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu? - Ảnh 1

"Mộng Hoa Lục" vẫn dẫn đầu về chỉ số nhưng bị cho là không xứng đáng với số điểm 8,5 - Ảnh: Internet

"Trông có khác gì thanh lâu chính hiệu đâu", "Biên kịch, đạo diễn và đoàn làm phim không ai cảm thấy có vấn đề à?", "Triệu Phán Nhi trong nguyên tác là cứu người ra khỏi chốn phong trần, sao giờ nhìn lại thấy giống Tú Bà hơn vậy", "Các cô gái khác ăn mặc thiếu vải để làm nền, sau đó Triệu Phán Nhi xuất hiện với vẻ thanh cao, càng lúc càng thấy phim có vấn đề"...

Chính vì vậy, mà một số bộ phận netizen cho rằng 2 tập mới đây của Mộng Hoa Lục trở nên cực kỳ nhàm chán và có phần tẻ nhạt hơn so với trước đây. 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu? - Ảnh 2
Bài đăng chỉ trích được cư dân mạng tìm thấy trên Weibo - Ảnh: Internet

Cụ thể gần đây, có thể thấy cốt truyện trước Mộng Hoa Lục đang tiến triển rất nhanh. Triệu Phán Nhi, Tôn Tam nương cùng Tống Dẫn Chương từ Hàng Châu đi vào kinh thành, bằng cách mở trà quán đứng vững gót chân tại đây.

Mối quan hệ giữa nữ chính Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm cũng dần sâu sắc hơn, thậm chí cả hai cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin.

Tuy nhiên diễn biến của một phim truyền hình luôn cần điểm cao trào, đến tập 27, Cố Thiên Phàm sau khi điều tra đã phát hiện mình và Triệu Phán Nhi có mối thù cha, ân oán đời trước ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Nhiều khán giả cảm thấy tình tiết này mâu thuẫn với tính cách quyết đoán của Cố Thiên Phàm được xây dựng từ đầu phim, đồng thời khiến phim đi vào lối mòn và trở nên nhàm chán.

Cư dân mạng còn chỉ ra tình tiết khiên cưỡng của phim ở tập 28: Cố Thiên Phàm muốn gặp Triệu Phán Nhi nhưng lại không dám gặp, nửa đêm vụng trộm chạy tới, đặt ngân phiếu ở dưới bình hoa. Kết quả là ngân phiếu bị gió thổi đi, khiến Triệu Phán Nhi không thể không đến hiệu cầm đồ vay tiền.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu? - Ảnh 3

Thông thường với tính cách của Cố Thiên Phàm, chắc chắn sẽ phải đánh thức Triệu Phán Nhi dậy, cẩn thận trao đổi với cô, vì 3.000 quan tiền không phải con số nhỏ, ít nhất cũng phải trực tiếp giao vào tay đối phương mới hợp lý.

Có thể thấy những tranh cãi xoay quanh bộ phim Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu rồi sẽ còn tiếp tục là đề tài tranh cãi trong thời gian tới, nếu như không khắc phục được, không khéo phim sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. 

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