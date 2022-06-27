Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao?

Sao quốc tế 27/06/2022 18:35

Mới đây, Lưu Diệc Phi hiếm hoi khoe hình ảnh mới, nhan sắc ở tuổi 35 nổi bần bật

Mới đây, Lưu Diệc Phi hiếm hoi mới chia sẻ về hậu trường công việc trên trang cá nhân. Cô đăng nội dung về việc mình đi lồng tiếng cho đoàn làm phim, công đoạn này được thực hiện sau khi phim đã đóng máy.

Cụ thể, sau khi dậy vào buổi sáng, cô lái một chiếc ô tô sang trọng màu vàng đi làm và đến đoàn phim lồng tiếng, khi vừa đến đoàn phim, các nhân viên đã khẩn trương chụp ảnh cho cô. Đáng chú ý, dù đã ở độ tuổi 35, nữ diễn viên vẫn diện đầm bó sát hông, tóc dài đến thắt lưng, trông cô rất xinh đẹp, khiến dân mạng trầm trồ và khen ngợi nức nở.

Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 1Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 2

Kể từ khi Lưu Diệc Phi hợp tác với Huỳnh Hiểu Minh trong "Thần điêu đại hiệp", cô chưa từng đóng thêm một bộ phim cổ trang đẹp mắt nào khác. "Mộng Hoa Lục" cũng là một trong số ít ỏi các phim truyền hình cổ trang của Lưu Diệc Phi,

Ngay cả trong khâu lồng tiếng dù kéo dài rất muộn, Lưu Diệc Phi cũng không vì thế mà chùng xuống, từ chi tiết Lưu Diệc Phi nhất quyết lồng tiếng cho tác phẩm, có thể thấy Lưu Diệc Phi thực sự muốn toàn tâm toàn ý làm nên tác phẩm, không có sự thay thế hay giả tạo nào. Đây là một loại tinh thần cần thiết để trở thành một diễn viên giỏi.

Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi ít đóng phim truyền hình. Năm 2006, sau khi Thần điêu đại hiệp trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á, đưa Lưu Diệc Phi vào hàng ngũ sao hạng A, nữ diễn viên tập trung cho mảng điện ảnh. Tuy nhiên, trên màn ảnh rộng, sao nữ không để lại ấn tượng.

Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao? - Ảnh 4

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã đi hết một chặng đường, từ 17 đến 35 tuổi, có không ít người trong quá trình trưởng thành đã xem các tác phẩm của Lưu Diệc Phi. Tuy "Mộng Hoa Lục" có thể không phải một tác phẩm kinh điển như những bộ phim trước đó, nhưng nhiều khán giả vẫn trông đợi sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong tương lai.

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây

Trong khi loạt lùm xùm liên quan đến học vấn vẫn còn chưa hạ nhiệt, Lưu Diệc Phi lại có động thái khiến nhiều người khó hiểu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi nhan sắc Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây

Lý do 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nhanh 'gây bão' nhưng 'nguội vội'

Lý do 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu nhanh 'gây bão' nhưng 'nguội vội'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi có dấu hiệu 'hạ nhiệt', netizen thắc mắc lý do là vì đâu?

Hậu chia tay: Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khởi sắc, Song Seung Hun độc thân ở tuổi trung niên

Hậu chia tay: Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khởi sắc, Song Seung Hun độc thân ở tuổi trung niên

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng

Nhân vật bị netizen 'ghét cay,ghét đắng' nhất trong Mộng Hoa Lục, không phải 'tình cũ' Lưu Diệc Phi mà lại là nhân vật này

Nhân vật bị netizen 'ghét cay,ghét đắng' nhất trong Mộng Hoa Lục, không phải 'tình cũ' Lưu Diệc Phi mà lại là nhân vật này

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI