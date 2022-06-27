Lái siêu xe sang chảnh dạo phố, nhan sắc ở tuổi 35 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi giờ ra sao?

Mới đây, Lưu Diệc Phi hiếm hoi khoe hình ảnh mới, nhan sắc ở tuổi 35 nổi bần bật

Mới đây, Lưu Diệc Phi hiếm hoi mới chia sẻ về hậu trường công việc trên trang cá nhân. Cô đăng nội dung về việc mình đi lồng tiếng cho đoàn làm phim, công đoạn này được thực hiện sau khi phim đã đóng máy. Cụ thể, sau khi dậy vào buổi sáng, cô lái một chiếc ô tô sang trọng màu vàng đi làm và đến đoàn phim lồng tiếng, khi vừa đến đoàn phim, các nhân viên đã khẩn trương chụp ảnh cho cô. Đáng chú ý, dù đã ở độ tuổi 35, nữ diễn viên vẫn diện đầm bó sát hông, tóc dài đến thắt lưng, trông cô rất xinh đẹp, khiến dân mạng trầm trồ và khen ngợi nức nở.

Kể từ khi Lưu Diệc Phi hợp tác với Huỳnh Hiểu Minh trong "Thần điêu đại hiệp", cô chưa từng đóng thêm một bộ phim cổ trang đẹp mắt nào khác. "Mộng Hoa Lục" cũng là một trong số ít ỏi các phim truyền hình cổ trang của Lưu Diệc Phi,

Ngay cả trong khâu lồng tiếng dù kéo dài rất muộn, Lưu Diệc Phi cũng không vì thế mà chùng xuống, từ chi tiết Lưu Diệc Phi nhất quyết lồng tiếng cho tác phẩm, có thể thấy Lưu Diệc Phi thực sự muốn toàn tâm toàn ý làm nên tác phẩm, không có sự thay thế hay giả tạo nào. Đây là một loại tinh thần cần thiết để trở thành một diễn viên giỏi. Lưu Diệc Phi ít đóng phim truyền hình. Năm 2006, sau khi Thần điêu đại hiệp trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á, đưa Lưu Diệc Phi vào hàng ngũ sao hạng A, nữ diễn viên tập trung cho mảng điện ảnh. Tuy nhiên, trên màn ảnh rộng, sao nữ không để lại ấn tượng. Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã đi hết một chặng đường, từ 17 đến 35 tuổi, có không ít người trong quá trình trưởng thành đã xem các tác phẩm của Lưu Diệc Phi. Tuy "Mộng Hoa Lục" có thể không phải một tác phẩm kinh điển như những bộ phim trước đó, nhưng nhiều khán giả vẫn trông đợi sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong tương lai.

Bất ngờ với phản ứng của Lưu Diệc Phi giữa 'liên hoàn phốt' bủa vây Trong khi loạt lùm xùm liên quan đến học vấn vẫn còn chưa hạ nhiệt, Lưu Diệc Phi lại có động thái khiến nhiều người khó hiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-sieu-xe-sang-chanh-dao-pho-nhan-sac-o-tuoi-35-cua-than-tien-ty-ty-luu-diec-phi-gio-ra-sao-479290.html