Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Ở thời điểm này, Trường Lăng đang là một trong những dự án phim cổ trang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo thông tin được đưa ra, nữ chính của bộ phim này đã được xác định là Lưu Diệc Phi, còn nam chủ vẫn chưa chốt được. Tuy nhiên, mới đây dân mạng đang xì xào bán tán về thông tin Tiêu Chiến sẽ góp mặt trong bộ phim này.

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Cụ thể, có blogger đăng bài cho biết phía nhà sản xuất phim Trường Lăng đang tiếp xúc với Tiêu Chiến cho vai nam chính. Vì vậy, một số netizen tỏ ra cực kỳ phấn khích khi Tiêu Chiến sẽ có cơ hội làm người yêu của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, điều khán giả quan tâm hơn khi tin tức này được đưa ra chính là ai sẽ giữ phiên 1 trong phim.