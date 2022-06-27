Bất ngờ trước thông tin Tiêu Chiến nói lời yêu Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng, nhưng điều khiến người hâm mộ chờ đợi là điều này đây

Thông tin nam chính trong Trường Lăng là Tiêu Chiến đang thu hút được sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.
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Ở thời điểm này, Trường Lăng đang là một trong những dự án phim cổ trang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo thông tin được đưa ra, nữ chính của bộ phim này đã được xác định là Lưu Diệc Phi, còn nam chủ vẫn chưa chốt được. Tuy nhiên, mới đây dân mạng đang xì xào bán tán về thông tin Tiêu Chiến sẽ góp mặt trong bộ phim này.
Cụ thể, có blogger đăng bài cho biết phía nhà sản xuất phim Trường Lăng đang tiếp xúc với Tiêu Chiến cho vai nam chính. Vì vậy, một số netizen tỏ ra cực kỳ phấn khích khi Tiêu Chiến sẽ có cơ hội làm người yêu của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, điều khán giả quan tâm hơn khi tin tức này được đưa ra chính là ai sẽ giữ phiên 1 trong phim.
Có dân mạng cho rằng, tuy Tiêu Chiến đang là đỉnh lưu lượng của Cbiz thế nhưng địa vị của Lưu Diệc Phi vẫn cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy nếu hợp tác, thần tiên tỷ tỷ chắc chắn giữ phiên 1, mỹ nam Trần Tình Lệnh chỉ được phiên 2 mà thôi.
Tuy nhiên, lại có rất nhiều fan của Tiêu Chiến cho rằng thần tượng của mình đang cực kỳ nổi tiếng và có sức hút rất lớn. Anh chàng tuyệt đối sẽ không nhận phiên 2 làm nền cho người khác tỏa sáng. Chưa dừng lại ở drama tranh phiên, nhiều cư dân mạng còn cho rằng nếu Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi hợp tác, chắc chắn sẽ còn marketing lố hơn Mộng Hoa Lục. Lần trở lại với phim truyền hình sau 16 năm của Lưu Diệc Phi bị ném đá dữ dội vì kéo dẫm rất nhiều ngôi sao nổi tiếng để tạo nhiệt cho phim.
Hiện tại, cư dân mạng đều đang mong chờ tin tức chính thức từ đoàn làm phim Trường Lăng. Nếu tiếp tục kéo loạt sao nam nổi tiếng vào để tạo nhiệt, dự án này sẽ rất dễ mất điểm trong mắt công chúng.