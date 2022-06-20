Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Đoạn video ghi lại cảnh ngọt ngào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang thu hút khán giả hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đặc biệt hơn là khi cả 2 luôn được đông đảo người hâm mộ ''đẩy thuyền'' đến với nhau sau loạt bằng chứng được các thánh soi mới phát hiện ra gần đây càng khiến cho những ai yêu quý cặp đôi càng có thêm sự phấn khích. Mới đây, một đoạn clip hậu trường liên quan đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên viral trên mạng xã hội. Theo đó, trong một cảnh quay ở hậu trường, Tiêu Chiến đã cầm một con bọ và dí theo Vương Nhất Bác.



Phân đoạn hài hước của cả 2 tại hậu trường Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet Tưởng chừng Vương Nhất Bác không hề hấn gì với côn trùng, tuy nhiên anh chàng lại lộ vẻ sợ hãi phải bỏ chạy. Dù biết bạn diễn của mình là người sợ côn trùng nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề ngừng lại mà vẫn liên tục dí sát ''người tình tin đồn'' của mình trước những cái phì cười của người trong đoàn làm phim. Trần Tình Lệnh chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Khứu và ra mắt trên Tencent vào năm 2019. Khi được đưa lên màn ảnh, Trần tình lệnh thực chất chỉ là tình “huynh đệ” vì đã bỏ toàn bộ yếu tố tình yêu giữa hai nam nhân vật chính.

Dù vậy, lúc phát sóng, bộ phim vẫn gây sốt lớn tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia… Tác phẩm trở thành bệ phóng cho hai nam diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên hàng mỹ nam hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Thành công lớn của Trần Tình Lệnh mở ra “trào lưu” chuyển thể đam mỹ rầm rộ tại Trung Quốc. Sau Trần Tình Lệnh, hàng loạt tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ khởi quay như Hạo y hành (Trần Phi Vũ, La Vân Hi đóng vai chính), Thiên nhai khách (Cung Tuấn, Trương Triết Hạn), Sát phá lang (Đàn Kiện Thứ, Trần Triết Viễn), Vai trai có cậu (Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ), Trương công án (Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long)…

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