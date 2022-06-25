Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

Sao quốc tế 25/06/2022 20:55

Mới đây, một người được cho là bạn học của Tiêu Chiến đã có những chia sẻ về nam diễn viên khiến người hâm mộ nam diễn viên không khỏi phần thích thú.

Tiêu Chiến hiện đang là một trong những nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu Cbiz, có thể nói sức hút của anh chàng là không phải bàn cãi khi chỉ cần ở đâu xuất hiện tên mỹ nam này, đều kéo lượng quan tâm nhất định từ phía người hâm mộ. Bằng chứng là bộ phim Ngọc Cốt Dao do anh và Nhậm Mẫn đóng chính nhận được nhiều sự quan tâm dù chưa lên sóng. 

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không - Ảnh 1
Tiêu Chiến thời còn học sinh cấp 3 - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger đề cập đến những lời nhận xét của bạn học Tiêu Chiến về nam diễn viên. Trong đó, người này cho biết Tiêu Chiến từ hồi mười mấy tuổi vốn đã có ngoại hình rất đẹp, không hề phẫu thuật thẩm mỹ.

Cụ thể, một người được cho là bạn học hồi cấp 3 của Tiêu Chiến cho biết từ hồi trung học, anh chàng đã cực kỳ đẹp trai và không hề có sự thay đổi nào kể cả khi debut tại Cbiz. 

Đặc biệt, người này khẳng định vẻ đẹp của Tiêu Chiến là tự nhiên, không hề có sự đụng chạm của dao kéo. Chính vì vẻ ngoài đó, Tiêu Chiến đã có lượng fan nhất định hồi còn đi học.

Bị 'bóc mẽ' nhan sắc thật, Tiêu Chiến chính thức giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vấn đề có phẫu thuật thẩm mỹ hay không - Ảnh 2
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Nguồn tin cho biết thời gian gần đây, người này nhận nhiều câu hỏi của cư dân mạng, đại loại như: "Tiêu Chiến có thật sự đẹp trai không? Anh ấy có chỉnh sửa chút nào không?". Đây là nguyên nhân khiến người bạn học này phải lên bài giải đáp về nhan sắc của Tiêu Chiến.

Dù chưa lên tiếng xác nhận về điều này nhưng với bài viết trên, phần đông người hâm mộ vẫn lựa chọn tin vào người đượ cho là bạn của anh chàng từ năm cấp 3. 

Cũng có người hoài nghi về tính chân thật trong lời kể của người bạn học này. Tuy nhiên, họ lại cho rằng nếu nam diễn viên có nhờ đến thẩm mỹ để bản thân hoàn thiện hơn là điều vô cùng bình thường.

Sau khi gây tiếng vang với siêu phẩm Trần Tình Lệnh, đóng cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã trở lại địa hạt cổ trang với Ngọc Cốt Dao. Đây là phim được cải biên từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt, do Tưởng Gia Tuấn làm đạo diễn.

Với lần trở lại này, người hâm mộ không quá lo ngại về diễn xuất của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, những chiêu trò của antifan để "hắt nước bẩn" nam diễn viên khiến công chúng không khỏi lo lắng.

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