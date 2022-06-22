Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt

Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi màn thể hiện trong trailer của Ngọc Cốt Dao nhưng Nhậm Mẫn lại bị chê bai không thương tiếc.

Mới đây, trailer chính thức của Ngọc Cốt Dao cũng đã chính thức được tung ra hé lộ nhiều phân cảnh đắt giá. Được biết, bộ phim hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả khi có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng như Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn,... Trong trailer mới được đăng tải, nam chính Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Anh chàng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai trong cả 2 tạo hình trang phục trắng và đen. Đặc biệt, nói về phân đoạn diễn xuất lạnh lùng, thần thái tất tần tật đều được nam diễn viên làm nó một cách rất tốt khiến người xem không khỏi phần bị mê hoặc.

Tiêu Chiến được netizen khen ngợi tới tấp sau khi xem trailer - Ảnh: Internet Trong khi nam chính được khen ngợi hết lời thì nữ chính Nhậm Mẫn lại khiến người xem thất vọng. Tạo hình của cô nàng trong phim bị chê kém sắc, hoàn toàn không tương xứng khi đứng cạnh Tiêu Chiến. Không chỉ vậy, một số netizen còn cho rằng Nhậm Mẫn đang bị lép vế hoàn toàn với các nữ diễn viên từng được đóng chung vói Tiêu Chiến vì vậy họ tỏ ra lo sợ Ngọc Cốt Dao sẽ bị flop. Nhậm Mẫn bị chê bai trong tạo hình mới nhất trên Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet Vốn được khen ngợi là “nữ hoàng phim bi” thế nhưng khi diễn những cảnh ngược tâm trong Ngọc Cốt Dao Nhậm Mẫn lại chưa phát huy được hết khả năng của mình. Cảm xúc của cô nàng bị chê chưa tới, không khiến người xem cảm thấy bùng nổ. Dẫu vậy, đây chỉ mới là trailer và vẫn chưa thể đánh giá được hết khả năng của một người chỉ qua một đoạn trailer ngắn ngủi.

- Xem trailer ổn áp quá, màu phim đẹp, kỹ xảo cũng ổn. Đài từ và kỹ năng diễn xuất Tiêu Chiến ngày càng tốt, ưng cái bụng ghê. - Xem trailer thấy màu phim và kỹ xảo làm tốt quá, hy vọng vào phim giữ vững phong độ. Tiêu Chiến mặc bộ áo đen bá cháy quá! - Trailer ổn áp quá , Tiêu Chiến từ diễn xuất đến đài từ đều ổn. Bên cạnh diễn xuất và tạo hình của nam nữ chính, màu phim và bối cảnh của Ngọc Cốt Dao cũng được đánh giá rất cao. Hiện tại, khán giả đang mong đợi bộ phim sớm có lịch lên sóng.

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