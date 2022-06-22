Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt

Sao quốc tế 22/06/2022 16:52

Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi màn thể hiện trong trailer của Ngọc Cốt Dao nhưng Nhậm Mẫn lại bị chê bai không thương tiếc.

Mới đây, trailer chính thức của Ngọc Cốt Dao cũng đã chính thức được tung ra hé lộ nhiều phân cảnh đắt giá. Được biết, bộ phim hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả khi có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng như Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn,...

Trong trailer mới được đăng tải, nam chính Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Anh chàng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai trong cả 2 tạo hình trang phục trắng và đen. Đặc biệt, nói về phân đoạn diễn xuất lạnh lùng, thần thái tất tần tật đều được nam diễn viên làm nó một cách rất tốt khiến người xem không khỏi phần bị mê hoặc. 

Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt - Ảnh 1
Tiêu Chiến được netizen khen ngợi tới tấp sau khi xem trailer - Ảnh: Internet

Trong khi nam chính được khen ngợi hết lời thì nữ chính Nhậm Mẫn lại khiến người xem thất vọng. Tạo hình của cô nàng trong phim bị chê kém sắc, hoàn toàn không tương xứng khi đứng cạnh Tiêu Chiến. Không chỉ vậy, một số netizen còn cho rằng Nhậm Mẫn đang bị lép vế hoàn toàn với các nữ diễn viên từng được đóng chung vói Tiêu Chiến vì vậy họ tỏ ra lo sợ Ngọc Cốt Dao sẽ bị flop. 

Ngọc Cốt Dao chính thức ra mắt trailer gửi đến khán giả, Tiêu Chiến tiếp tục được khen ngợi khả năng diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ chính lại bị chỉ trích không ngớt - Ảnh 2
Nhậm Mẫn bị chê bai trong tạo hình mới nhất trên Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Vốn được khen ngợi là “nữ hoàng phim bi” thế nhưng khi diễn những cảnh ngược tâm trong Ngọc Cốt Dao Nhậm Mẫn lại chưa phát huy được hết khả năng của mình. Cảm xúc của cô nàng bị chê chưa tới, không khiến người xem cảm thấy bùng nổ. Dẫu vậy, đây chỉ mới là trailer và vẫn chưa thể đánh giá được hết khả năng của một người chỉ qua một đoạn trailer ngắn ngủi. 

- Xem trailer ổn áp quá, màu phim đẹp, kỹ xảo cũng ổn. Đài từ và kỹ năng diễn xuất Tiêu Chiến ngày càng tốt, ưng cái bụng ghê.

- Xem trailer thấy màu phim và kỹ xảo làm tốt quá, hy vọng vào phim giữ vững phong độ. Tiêu Chiến mặc bộ áo đen bá cháy quá!

- Trailer ổn áp quá , Tiêu Chiến từ diễn xuất đến đài từ đều ổn.

Bên cạnh diễn xuất và tạo hình của nam nữ chính, màu phim và bối cảnh của Ngọc Cốt Dao cũng được đánh giá rất cao. Hiện tại, khán giả đang mong đợi bộ phim sớm có lịch lên sóng.

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm

Tấm poster mới của Ngọc Cốt Dao bị netizen chê lên, chê xuống không thương tiếc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao sao châu á Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm

Ngọc Cốt Dao tung ảnh poster mới, netizen phẫn nộ hình ảnh Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn bị làm không có tâm

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?'

Giữa tin đồn hẹn hò, Tiêu Chiến tiếp tục gây xôn xao với hình ảnh mới nhất trên MXH: 'Phải chăng đang nhớ Vương Nhất Bác?'

Tiêu Chiến có hành động 'đẹp' với fan nhí, netizen hết lời khen ngợi không tiếc lời: 'Vương Nhất Bác quả đúng là người có số hưởng'

Tiêu Chiến có hành động 'đẹp' với fan nhí, netizen hết lời khen ngợi không tiếc lời: 'Vương Nhất Bác quả đúng là người có số hưởng'

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây

Sở hữu nhan sắc nam thần lẫn sự nghiệp rực rỡ nhưng Tiêu Chiến lại thói quen cực 'dị' như này đây

Mang danh dự án cấp S+ nhưng Trương Lăng vẫn chưa chốt được diễn viên, phải kéo cả Dương Dương và Tiêu Chiến vào cuộc?

Mang danh dự án cấp S+ nhưng Trương Lăng vẫn chưa chốt được diễn viên, phải kéo cả Dương Dương và Tiêu Chiến vào cuộc?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI