Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Sao quốc tế 26/06/2022 21:00

Tiêu Chiến đang không ngừng khẳng định vị thế của mình sau những thành tích khủng thời gian gần đây.

Mới đây, Viện nghiên cứu điểm nóng vi mô Sina đã công bố bảng xếp hạng chỉ số phổ biến của các bộ phim truyền hình năm 2022 đang được trông ngóng nhất. Tuy nhiên, đáng nói ở 2 vị trí đầu đều lọt vào tay của Tiêu Chiến với Ngọc Cốt Dao chiếm 76,60 điểm và Vùng Biến Trong Mơ Ấy đạt 59.02 điểm.

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Bảng xếp hạng được Viện nghiên cứu điểm nóng vi mô Sina công bố - Ảnh: Internet

Có thể thấy, trong vài năm trở lại đây cái tên Tiêu Chiến đang dần phủ sóng ở khắp mọi nơi tại Cbiz và một số người còn cho rằng tầm ảnh hưởng của anh chàng thậm chí giờ đây đã vượt xa các cái tên nổi tiếng khác như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba,....

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Tiêu Chiến đang là cái tên hot nhất tại Cbiz ở thời điểm này - Ảnh: Internet

Nói về Ngọc Cốt Dao, phim kể về Thái tử Không Tang Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và Quận chúa Xích Tộc Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Cả 2 giành tình cảm cho nhau nhưng lại vì thân phận khác biệt mà phải đứng ở 2 đầu chiến tuyến.

Bộ phim do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào hè năm nay trên trang Tencent. 

Ở Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính Tiêu Xuân Sinh – một thanh niên Bắc Kinh trong những năm 70. Lý Thấm đảm nhận vai Đồng Hiểu Mai – người có tình cảm với nam chính.

Bộ phim kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970, tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

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