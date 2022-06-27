'Mộng Hoa Lục' gây bão, liệu Lưu Diệc Phi đã thoát mác 'bình hoa di động' sau 16 năm?

Tuy nhiên, sự thành công của Mộng Hoa Lục đem lại cho Lưu Diệc Phi hào quang và cả những thay đổi trong cách nhìn của khán giả vì cái mác "bình hoa di động" trong nhiều năm qua.

Vốn là mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc cũng như khí chất thần tiên hiếm có nhưng diễn xuất của Lưu Diệc Phi lại bị đánh giá thấp. Nhiều năm qua, cô nàng vẫn luôn bị gắn mác là "bình hoa di động" của làng giải trí Cbiz.

Mỹ nhân sinh năm 1987 lại có màn thể hiện xuất thần khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Không chỉ thể hiện được cái đẹp bất phàm bất biến như tiên tử, Lưu Diệc Phi giờ đây lột xác trong diễn xuất khi lột tả một cách trọn vẹn nhân vật Triệu Phán Nhi thông minh, tự trọng, có bản lĩnh nhưng cũng rất yếu mềm trong tình yêu. Mọi cung bậc cảm xúc đều hiển hiện trên biểu cảm, ánh mắt của cô một cách tinh tế.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ trong phản ứng hóa học của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tạo ra sức hút lớn giúp lượng người hâm mộ Mộng Hoa Lục tăng cao. Dù là lần đầu hợp tác nhưng cả hai đều diễn những phân cảnh yêu đương ngọt ngào một cách tự nhiên và tình tứ.

Lưu Diệc Phi ít đóng phim truyền hình. Năm 2006, sau khi Thần điêu đại hiệp trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á, đưa Lưu Diệc Phi vào hàng ngũ sao hạng A, nữ diễn viên tập trung cho mảng điện ảnh. Tuy nhiên, trên màn ảnh rộng, sao nữ không để lại ấn tượng. Từ Hồng Môn Yến, Nhị đại yêu tinh, Thiến nữ u hồn đến Tình yêu thứ ba, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa hay Hoa Mộc Lan, tất cả vai diễn của cô đều bị đánh giá đơ cứng, biểu cảm khoa trương, và không nhập tâm vào nhân vật. Hệ quả là các bộ phim nói trên đều có doanh thu không như mong đợi, sở hữu điểm đánh giá chất lượng lẹt đẹt.

Từ đó, Lưu Diệc Phi trở thành "Thuốc độc phòng vé". Cô được xem là một trong những "bình hoa di động" của màn ảnh Hoa ngữ, bên cạnh Cảnh Điềm, Angelababy. Năm 2016, Lưu Diệc Phi nhận giải Cây chổi Vàng hạng mục Nữ diễn viên gây thất vọng nhất cho vai diễn Tô Vận Cẩm trong Hóa ra anh vẫn ở đây.

Trái với cảnh bết bát ở mảng điện ảnh, những tác phẩm truyền hình của cô như Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp đều có thành tích khá tốt. Sau 16 năm quay lại với mảng truyền hình dài tập, Lưu Diệc Phi được hy vọng có thể lật ngược danh tiếng.