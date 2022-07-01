Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp

Sao quốc tế 01/07/2022 21:34

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Cbiz hiện nay.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được nhận xét là có mở đầu khá ổn. Nội dung phim đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng. Không những vậy, khả năng diễn xuất của nữ hoàng rating trong phim là điều khiến khán giả cực kỳ bất ngờ khi không những khắc họa thành công hình tượng nhân vật mà còn khiến cho vai của mình có nét gì đó riêng biệt so với phiên bản của Củng Lợi trước đây. 

Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 1
Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 2
Tạo hình của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ở tập 3 và 4 của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, mức rating Khốc Vân ghi nhận được là 0,4415 và 0,4848. So với 2 tập đầu, rating tuy tăng không nhiều nhưng vẫn khiến các fan của nàng tiểu Hoa vô cùng vui mừng. 

Tuy nhiên, thông tin rating Hạnh Phúc Đến Vạn Gia tăng lại nhanh chóng bị chính Triệu Lệ Dĩnh “dìm xuống”. Theo đó mới đây, một loạt ảnh của nàng tiểu Hoa khi tham gia chương trình Cùng Nhau Suy Luận Nào đã được tung ra. Nhan sắc của cô nàng không khỏi khiến fan hâm mộ cảm thấy phát sốt trước nhan sắc đẹp lung linh của cô nàng. 

Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 3

Tạo hình hắc hóa đầy ma mị của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình phát sốt vì quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 4
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang hot hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet 

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình Cùng Nhau Suy Luận nào ngay lập tức được đem đặt cạnh Hà Hạnh Phúc của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Cùng là một người, nhưng lại đem đến cảm giác rất khác nhau từ thần thái cho đến nhan sắc. Nhiều cư dân mạng đã dành cho nàng tiểu Hoa 85 vô số lời khen ngợi có cánh về khả năng hóa thân thành nhân vật trong phim của mình.

- Rating Hạnh Phúc Đến Vạn Gia tăng thì cũng vui đó, nhưng tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh đẹp ghê, nhìn mà không muốn rời mắt luôn.

- Nhan sắc cực phẩm là đây chứ đâu, vẻ ma mị, quyến rũ này đúng là khiến người khác không thể rời mắt được.

- Đặt cạnh Hà Hạnh Phúc mới thấy khác biệt lớn thế nào. Cùng là 1 người nhưng nhận không ra luôn đó.

- Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu nhưng mà trang điểm đậm cũng cực đẹp luôn, u mê cái nhan sắc này thật sự.

 

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