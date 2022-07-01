Vừa ra mắt 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh đã dính phải drama đầu tiên, biên kịch liền có động thái lạ

Đang nhận được nhiều lời khen nhưng mới đây, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lại gặp vận rủi không đáng có.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ của Trần Nguyên Bân. Tuy nhiên, tên của các nhân vật trong phim đã có sự thay đổi. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh vào vai cô gái kiên cường tên Hà Hạnh Phúc. Cô có một người em gái xinh đẹp tên Hà Hạnh Vân. Bạn trai của Hạnh Vân lại được biên kịch đặt tên Đại Huân. Dù là nhân vật chưa xuất hiện trong những tập đầu tiên nhưng các chủ đề liên quan đến Đại Huân đều được thảo luận sôi nổi. Thậm chí, từ khóa "Đại Huân tra nam" còn lên top 1 hot search Weibo.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang gây được sự chú ý trên màn ảnh Cbiz thời gian vừa qua - Ảnh: Internet Đáng nói, bạn trai của Hà Hạnh Vân có tên trùng với tình cũ của Dương Mịch. Do đó, từ khóa 'Đại Huân tra nam" vô tình động chạm tới Ngụy Đại Huân. Để phản hồi lại từ khóa đang hot, nam diễn viên đã đăng ảnh động với nội dung: "Eo ôi, dọa chết tôi rồi". Sự việc nhanh chóng tạo ra luồng tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số khán giả cho rằng, bộ phim cố ý lợi dụng Ngụy Đại Huân để marketing nhằm kéo thêm sự chú ý của người coi đến với phim ngày một đông đảo hơn.

Dậu vậy, vận còn đó một số bộ phận netizen cho rằng việc đặt tên nhân vật như thế nào là tùy biên kịch và nó hoàn toàn không liên quan đến phim vì bạn trai của Hạnh Vân không mang họ Ngụy. Vì thế, họ cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Đứng trước ồn ào, biên kịch của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã đăng dòng trạng thái xin lỗi trên Weibo. Đồng thời, Triệu Đông Linh cũng đăng ảnh hợp đồng biên kịch và file kịch bản lưu trữ từ năm 2016 để chứng tỏ bản thân không nhắm vào tình cũ Dương Mịch. Bài đăng của Sina chứa từ khóa "Đại Huân tra nam" - Ảnh: Internet Nhưng sau đó, Triệu Đông Linh đã xóa bài đăng xin lỗi trên trang cá nhân. Hành động này khiến cư dân mạng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đông Linh là nữ biên kịch có tiếng của giới phim ảnh Trung Quốc. Bà từng chấp bút thực hiện các tác phẩm như Tâm Cư, Cảnh Sát Vinh Dự... Đây được coi là bài học dành cho đoàn làm phim bởi việc Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang nhận được nhiều đánh giá tốt về phim là cơ hội để cho số lượng người biết đến phim ngày một cao hơn, qua đó trở thành dự án thành công. Vì vậy, những việc như trên là điều không nên xảy ra ở thời điểm này.

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