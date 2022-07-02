Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích ấn tượng, các nhà đài liền có động thái 'ăn theo'

Gần đây, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang là bộ phim được thảo luận nhiều nhất nhì trên mạng xã hội.

Sự trở lại của tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh với "Hạnh Phúc đến Vạn gia" đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh làm mới chính mình sau thời gian gắn liền với phim cổ trang.

Bên cạnh việc chiếu đài, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia còn được phát sóng trên Youku. Sau 4 tập, nhiệt độ của bộ phim là 9113 tại nền tảng chiếu phim online. Có thể thấy, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh thu về thành tích rất ấn tượng. Nhận thấy điều này, hai nền tảng Iqiyi và Tencent cũng tranh thủ cơ hội ké nhiệt.

"Hạnh Phúc đến Vạn gia" là phim thứ 2 của Triệu Lệ Dĩnh đóng sau thời gian nghỉ sinh con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Tencent và Iqiyi hiện đều không có phim mới của mỹ nhân họ Triệu. Vì vậy, họ đã tập hợp các tác phẩm từng chiếu và chuẩn bị ra mắt của nữ diễn viên. Sau khi thu thập, phía Tencent có tới 4 bộ phim đã và sẽ chiếu của Triệu Lệ Dĩnh.

Các tác phẩm gồm Minh Lan Truyện, Hữu Phỉ, Hoa Thiên Cốt, Dữ Phượng Hành. Ngược lại, Iqiyi có số lượng ít hơn hẳn khi chỉ chiếu 2 tác phẩm của vợ cũ Phùng Thiệu Phong. Một là Minh Lan Truyện, hai là Ai Là Hung Thủ.

"Hạnh Phúc đến Vạn gia" là phim thứ 2 của Triệu Lệ Dĩnh đóng sau thời gian nghỉ sinh con. Phim cũng là lần hợp tác thứ 2 của Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Trịnh Hiểu Long sau phim "Đám cưới vàng".

"Hạnh Phúc đến Vạn gia" được xem là phiên bản “Thu Cúc thời hiện đại”, câu chuyện kể về cô gái tên Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh đóng) sau khi gả đến Vạn gia trang liên tục đối đầu với lợi ích gia tộc, dẫn đến hôn nhân, gia đình, tình yêu và tình thân không ngừng gặp thử thách…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-trieu-le-dinh-dat-thanh-tich-an-tuong-cac-nha-dai-lien-co-dong-thai-an-theo-480326.html