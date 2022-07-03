Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố

Sao quốc tế 03/07/2022 10:59

Netizen tỏ ra phì cười khi Triệu Lệ Dĩnh hễ cứ mặc váy cưới là y như rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng may mắn tí nào.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là dự án được Triệu Lệ Dĩnh vô cùng coi trọng. Sự thành công của phim sẽ giúp nàng tiểu Hoa chuyển hình và nâng cao địa vị trong giới giải trí Hoa ngữ. Tính cho tới hiện tại, điều này đã bước đầu thành hiện thực khi phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. 

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngoài nội dung hay ra điều khiến netizen chú ý đến là một phân cảnh thú vị từ ''nữ hoàng rating''. Cụ thể, mở đầu bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là khung cảnh đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh). Một đám cưới vùng quê tưởng yêu bình nhưng lại bất ngờ xảy ra sóng gió. 

Em gái của Hạnh Phúc làm phù dâu cho chị nhưng lại bị Vạn Truyền Gia nhắm đến và định giở trò xấu. Bất chấp đang mặc váy cưới, Hạnh Phúc vẫn đạp cửa xông vào và cầm ghế đập thằng đầu kẻ đang làm hại em mình.

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố - Ảnh 2
Phân đoạn hành động của Hà Hạnh Phúc - Ảnh: Internet

Đám cưới của Hà Hạnh Phúc cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Sau biến cố, cô còn bị bố mẹ chồng trách mắng vì hành động làm bị thương Vạn Truyền Gia. Sẽ chẳng có gì đáng nói trong phân cảnh này nếu như cư dân mạng không tìm ra đặc điểm là cứ hễ mỗi lần nữ diễn viên diễn mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố. 

Bằng chứng là khi tham gia vào bộ phim Bí Mật Của Người Vợ, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã mặc váy cưới và “nên duyên” cùng Lưu Khải Uy. Là thiên kim tiểu thư, nên váy cưới của Bách Hợp (Triệu Lệ Dĩnh) vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn thanh lịch. Đáng tiếc, ngay trong đám cưới bố mẹ cô dâu lại bất ngờ bị tai nạn và không qua khỏi.

Xui xẻo như Triệu Lệ Dĩnh, cứ đóng phim có cảnh mặc váy cưới là y như rằng xảy ra biến cố - Ảnh 3
Nữ hoàng rating dường như có vận rủi nào đó khi mặc áo cưới - Ảnh: Internet

Thậm chí, netizen còn trêu chọc nữ diễn viên rằng, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh chỉ nên đóng vai tân nương cổ trang thôi. Chứ cứ mỗi lần diện váy cưới hiện đại, là y như rằng nhân vật của cô đều sẽ gặp biến cố, trước thì là bố mẹ sau lại đến em gái.

 

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