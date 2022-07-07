Phùng Thiệu Phong sang nhà Triệu Lệ Dĩnh đón con, thái độ gay gắt đến bất ngờ

Sao quốc tế 07/07/2022 11:12

Sau một ngày con trai ở với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đến nhà của vợ cũ đón con nhưng thái độ của nam diễn viên mới là thứ khiến ai cũng chú ý.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Phùng Thiệu Phong đã đến nhà Triệu Lệ Dĩnh để đón con trai về sau một ngày bé ở với cô. Trong trang phục đời thường, nam diễn viên trông tăng cân rõ rệt, lộ ra chiếc cổ ngấn mỡ.

Phùng Thiệu Phong sang nhà Triệu Lệ Dĩnh đón con, thái độ gay gắt đến bất ngờ - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong đến nhà Triệu Lệ Dĩnh để đón con trai về, thái độ không vui ra mặt - Ảnh: Internet

Sau khi đón con, Phùng Thiệu Phong cùng bảo mẫu ra về, trông thái độ của anh có vẻ không được vui suốt quãng đường ra xe. Nam diễn viên không hề ngoảnh lại để trông chừng con, tác phong khá nóng nảy và hấp tấp.

Việc Phùng Thiệu Phong mặc kệ con trai và bảo mẫu đi phia sau trong khi anh bước rất nhanh ở phía trước khiến nhiều người khó hiểu. Cộng đồng mạng cho rằng nam diễn viên vừa mới hục hặc với vợ cũ nên tâm trạng không được vui.

Phùng Thiệu Phong sang nhà Triệu Lệ Dĩnh đón con, thái độ gay gắt đến bất ngờ - Ảnh 2
Bảo mẫu và quản lý của Phùng Thiệu Phong đưa con trai anh ra xe, trong suốt quãng đường, nam nghệ sĩ không nhìn con lấy 1 lần - Ảnh: Internet

Theo Sohu, con trai được Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng tại Bắc Kinh. Triệu Lệ Dĩnh thi thoảng sẽ đến và đón bé đi chơi sau lại đưa về nhà của chồng cũ. Đôi khi, tài tử họ Phùng hoặc trợ lý của anh sẽ đến nhà Triệu Lệ Dĩnh để đón con trai.

Phùng Thiệu Phong sang nhà Triệu Lệ Dĩnh đón con, thái độ gay gắt đến bất ngờ - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều không lên tiếng về tin đồn tái hợp - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị bắt gặp đi ăn tối, ghé hộp đêm cùng nhau nên nhiều người cho rằng cặp đôi đã tái hợp. Tuy vậy, cả hai ngôi sao đều không lên tiếng về tin đồn này.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thân thiết trở lại sau một năm ly hôn

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thân thiết trở lại sau một năm ly hôn

Vì cùng nhau chăm sóc cho con trai nhỏ nên dù cho đã ly hôn 1 năm thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết.

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