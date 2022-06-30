Phùng Thiệu Phong và quý tử xuất hiện công khai, gương mặt của cậu bé khiến ai cũng bất ngờ

Mới đây Phùng Thiệu Phong đã bị bắt gặp đưa con trai cưng ra ngoài chơi cùng với những người bạn của anh.

Theo truyền thông Trung Hoa, tối ngày 27/6, Phùng Thiệu Phong bị các tay săn ảnh bắt gặp đưa con trai đi ra ngoài ăn tối cùng với bạn bè. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi tài tử họ Phùng để con trai lộ mặt trước truyền thông.

Phùng Thiệu Phong đưa con trai ra ngoài ăn tối cùng bạn - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ tối, Phùng Thiệu Phong đã có mặt tại nhà hàng lẩu thuộc khu phim trường Hoành Điếm. Con trai của nam diễn viên và bảo mẫu của cậu bé luôn ở sát bên cạnh anh trong thời gian mọi người dùng bữa. Ít giờ sau, trợ lý và bảo mẫu bế cậu nhóc ra xe trước và chờ Phùng Thiệu Phong.

Tay săn ảnh này cho biết, quý tử của Phùng Thiệu Phong rất ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu bé sở hữu khuôn mặt đáng yêu, bầu bĩnh nhưng mang nhiều nét của Triệu Lệ Dĩnh hơn là bố.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyến bố cả hai đã đăng ký kết hôn vào tháng 10/2018 - Ảnh: Internet

Tháng 10/2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyến bố cả hai đã đăng ký kết hôn sau thời gian hẹn hò. Đến tháng 3/2019, cặp đôi đón quý tử đầu lòng và đặt tên là Tưởng Tưởng. Tuy nhiên, vào tháng 4/2021, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn.

Con trai chung của cặp đôi sau đó được gia đình tài tử họ Phùng nuôi nấng, Triệu Lệ Dĩnh khi có thời gian vẫn thường xuyên đến thăm con. Theo nguồn tin trong ngành, gia đình của Phùng Thiệu Phong vốn giàu có và bề thế nổi tiếng trong ngành dệt may.

Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai ra ngoài chơi - Ảnh: Internet

Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, cặp đôi vẫn dành những lời nói thiện chí khi được hỏi về đối phương. Mới đây cả hai còn bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau, chứng tỏ mối quan hệ của họ vẫn vô cùng tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-va-quy-tu-xuat-hien-cong-khai-guong-mat-cua-cau-be-khien-ai-cung-bat-ngo-479803.html