Nghe tin Cảnh Điềm 'nên duyên' Phùng Thiệu Phong, fan liền đòi giải cứu ngay và lập tức

Sao quốc tế 25/05/2022 14:50

Trước thông tin "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm sẽ cùng với Phùng Thiệu Phong hợp tác trong một tác phẩm cổ trang vào thời gian sắp tới, fan của cô nàng đã ngay lập tức tỏ ý không bằng lòng.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rộ lên tin đồn Phùng Thiệu Phong sẽ cùng với Cảnh Điềm tham gia vào một tác phẩm cổ trang trong thời gian sắp tới mang tên Chước Chước Phong Lưu. Tin tức này khiến người hâm mộ của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" vô cùng lo lắng vì những lùm xùm gần đây của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh.

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Phùng Thiệu Phong sẽ 'nên duyên' Cảnh Điềm trong tác phẩm cổ trang Chước Chước Phong Lưu - Ảnh: Internet

Theo đó, Chước Chước Phong Lưu là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Nhiều nguồn tin trong ngành cho hay, tác phẩm này sẽ được đạo diễn bởi Ôn Đức Quang - người đứng sau thành công của Diên Hy Công Lược và Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

Đến thời điểm hiện tại, các diễn viên được đồn đoán rằng sẽ tham gia vào dự án này đều chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác gì, nhưng công chúng đã bàn luận vô cùng xôn xao. Trong đó, khán giả đặc biệt quan tâm đến sự kết hợp của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong.

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Sự kết hợp này không làm vừa lòng người hâm mộ của Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhiều người tỏ ra "không vừa ý" vì cả Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đều không phù hợp với hai nhân vật gốc trong tiểu thuyết Từng Phong Lưu. Bên cạnh đó, không ít netizen đã lo lắng thay cho Cảnh Điềm khi phải đóng cặp chung với nam tài tử họ Phùng vì tình trạng hiện tại của anh không được khả quan cho lắm.

Kể từ sau khi ly hôn, nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng xoay quanh việc chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời. Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại Phùng Thiệu Phong đã không còn khả năng để trang vai với dàn nam thần đỉnh lưu hiện tại nữa. Vì vậy, nếu Cảnh Điềm đồng ý "nên duyên" cùng nam diễn viên, có nguy cơ sẽ phải "gánh còng lưng" cả bộ phim.

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