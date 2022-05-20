Dàn sao Hoa Ngữ 'suýt' mất cơ hội đổi đời vì từng muốn từ chối vai diễn: Ngô Kỳ Long không muốn làm Tứ A Ca vì sợ cạo đầu, Cảnh Điềm sợ kịch bản của Tư Đằng

Thế nhưng, Ngô Kỳ Long từng từ chối lời mời đóng vai Tứ A Ca. Nguyên nhân là vì anh không muốn phải cạo đầu để đóng phim thời nhà Thanh, lại thêm đoàn phim Bộ Bộ Kinh Tâm khi ấy quy tụ toàn những cái tên mới ít tên tuổi.

Năm 2011, thành công vang dội của Bộ Bộ Kinh Tâm đã chính thức khởi đầu cho trào lưu chuyển thể tác phẩm ngôn tình. vai diễn Tứ A Ca của Ngô Kỳ Long ban đầu đạo diễn lại nhắm đến Nhiếp Viễn. Lúc này đoàn làm phim nghĩ đến Ngô Kỳ Long.

Thế nhưng, vì nhà sản xuất cứ tìm đến để nài nỉ mãi, mà Ngô Kỳ Long không muốn làm phật lòng họ nên đành miễn cưỡng xem qua kịch bản với ý định để ‘vạch lá tìm sâu’ dễ lấy cớ từ chối. Kết quả, đọc kịch bản xong thì Ngô Kỳ Long liền bị nội dung hấp dẫn chinh phục, thế là anh quyết định đổi ý, cạo đầu ngay lập tức để tham gia phim. Nhờ vậy ‘Tứ A Ca’ mới có vai diễn để đời và nên duyên với bã xã Lưu Thi Thi.

Tần Hạo từ chối vai chính Góc Khuất Bí Mật vì sợ vai phản diện làm ảnh hưởng xấu đến đời tư con gái

Tần Hạo trong Góc Khuất Bí Mật - Ảnh: Internet

Vào năm 2020, Góc Khuất Bí Mật âm thầm lên sóng rồi nhanh chóng trở thành cơn bão càn quét khắp các trang phim ảnh. Nam chính Tần Hạo cũng nhờ tác phẩm này mà đổi đời. Từ sao nam bị gắn liền với cái mác "ông xã của Y Năng Tịnh", anh chính thức gia nhập vào hàng ngũ diễn viên thực lực của Hoa ngữ, được các nhà làm phim săn đón nhiệt tình.

Thực tế, khi đoàn phim Góc Khuất Bí Mật tìm đến Tần Hạo, anh đã từ chối ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Bởi Tần Hạo không muốn đóng vai người xấu, anh không muốn con gái mình vì vai diễn của bố mà bị bạn bè xì xầm. Thế nhưng, tài ăn nói của đạo diễn lại thêm sự khích lệ của Châu Tấn đã khiến Tần Hạo đành "nhắm mắt đưa chân", không ngờ nhờ thế mà nhận được trái ngọt.

Cảnh Điềm từ chối vì sợ kịch bản của Tư Đằng

Cảnh Điềm trong một phân cảnh phim của Tư Đằng - Ảnh: Internet

Khoảng 2 năm về trước, Cảnh Điềm vẫn luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện bàn trà của cư dân mạng vì đóng toàn phim khủng nhưng flop vẫn hoàn flop. Cũng vì tiếng xấu ấy mà suốt 1 năm rưỡi, Cảnh Điềm chẳng có phim để đóng. Áp lực từ nhiều phía đã ảnh hưởng đến cảm xúc của nữ diễn viên, khiến cô trở nên khép mình, suốt thời gian dài không dám bước ra cửa. Và khi đó, đoàn phim Tư Đằng tìm đến Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm dù rất thích kịch bản Tư Đằng vẫn quyết định từ chối. Vì cô biết fan nguyên tác rất đông, chắc chắn họ sẽ phản đối sao nữ bị đánh giá “có sắc nhưng không hương” như mình. May mắn là nhà sản xuất vẫn đặt niềm tin vào Cảnh Điềm, lại thêm bạn bè khuyên nhủ, sau nhiều ngày suy nghĩ, Cảnh Điềm quyết định bước ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân. Và sự thật đã chứng minh, cô chính là Tư Đằng hoàn mỹ nhất.