Giữa tin đồn ly hôn với Lưu Thi Thi 'bủa vây', Ngô Kỳ Long có động thái LẠ gây xôn xao

Trước tin đồn "rạn nứt" hôn nhân với Lưu Thi Thi, Ngô kỳ Long đã có động thái mới trên mạng xã hội.

Thời gian trước, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước tin đồn ly hôn của cặp đôi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi. Nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi ly hôn vì Ngô Kỳ Long có người thứ ba.

Mới đây, Ngô Kỳ Long đã có động thái mới trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, nam diễn viên đã lặng lẽ thay đổi ảnh đại diện trên Weibo của mình bằng bức ảnh chụp một mình với góc nghiêng của khuôn mặt. Trong bức ảnh, tài tử đặt tay lên một con thú nhồi bông, để lộ chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

Trước tin đồn, phía vợ chồng diễn viên đã đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Không những vậy, cặp đôi cũng đã ủy thác cho luật sư và ra văn bản dằn mặt người tung tin đồn nhảm: “Cuộc sống là của riêng tôi, tôi không muốn trả lời công khai, nhưng nó đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi, gia đình và bạn bè, xin đừng phát tán những nhận xét sai lệch. Chúng tôi luôn ổn, cảm ơn sự quan tâm của các bạn.”

Cả Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đều giữ phong cách kín tiếng sau khi kết hôn. Cả hai đều làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của mình. Đôi vợ chồng trẻ vẫn không quên cống hiến cho xã hội.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz Hoa ngữ. Cả hai kết hôn vào năm 2016 với một hôn lễ cổ tích cùng những lời ngôn tình khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Mẹ Ngô Kỳ Long từng tiết lộ cả hai chịu áp lực lớn vì chuyện con cái, dù không bị gia đình thúc giục. Mãi đến năm 2019, bộ đôi lại hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Trong quá trình Lưu Thi Thi mang thai, nam tài tử Bộ bộ kinh tâm hạn chế công việc dành thời gian chăm sóc vợ.

Ngô Kỳ Long đập tan tin đồn ly với Lưu Thi Thi bằng một hành động nhỏ nhưng vô cùng tinh tế Động thái mới nhất của Ngô Kỳ Long đã gián tiếp phủ nhận tin đồn anh và vợ Lưu Thi Thi hiện đang có trục trặc về tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tin-don-ly-hon-voi-luu-thi-thi-bua-vay-ngo-ky-long-co-dong-thai-la-gay-xon-xao-469891.html