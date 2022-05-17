Sướng như Cung Tuấn được cả Dương Mịch và Lưu Thi Thi 'chọn mặt gửi vàng' đóng phim chung trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng

Mới đây CĐM xứ Trung đang xôn xao trước thông tin Cung Tuấn đang được cả Dương Mịch và Lưu Thi Thi liên hệ để hợp tác cùng.

Mới đây, thông tin về việc dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang rục rịch tuyển chọn nam nữ chính để bắt đầu quay đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Tuy nhiên vừa có một thông tin khiến CĐM xôn xao khi 2 nữ diễn viên Lưu Thi Thi và Dương Mịch đang rất muốn hợp tác chung với nam diễn viên Cung Tuấn. Nam diễn viên Cung Tuấn - Ảnh: Internet Theo thông tin được đưa ra, Dương Mịch sẽ là nữ chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Trong khi đó, Lưu Thi Thi được chọn để diễn chính phần Trúc Nghiệp. Tuy đến nay mới chỉ có phía Dương Mịch xác nhận, còn phía mỹ nhân họ Lưu tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn.

Mặc dù đã có nữ chính nhưng cả 2 phần phim đến nay vẫn đang đi tìm nam chính và theo nhiều netizen xứ Trung khả năng cao Cung Tuấn là cái tên được cả Nguyệt Hồng và Trúc Nghiệp lựa chọn để đóng chính. Có thể thấy sức hút của nam diễn viên họ Cung đang ngày càng trở nên lớn hơn so với trước đây, không những được đánh giá diễn xuất hay, nam tài tử còn sở hữu gương mặt điển trai và cực kỳ cuốn hút. Nữ diễn viên Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet Tin tức được đưa ra cho biết phía Dương Mịch và Lưu Thi Thi đều đang tranh thủ bàn bạc với Cung Tuấn. Mỹ nam Sơn Hà Lệnh cũng đang xem xét bên nào có lợi hơn nếu đóng nam chính,tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán khi phía Cung Tuấn hay đoàn làm phim của 2 phần Nguyệt Hồng và Trúc Nghiệp đưa ra bất kỳ thông báo gì về việc này.

Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet Hiện mới chỉ có thông tin, phần Nguyệt Hồng của Dương Mịch sẽ được khai máy trước. Lưu Thi Thi sau khi quay xong Nhất Niệm Quan Sơn đóng cùng Lưu Vũ Ninh sẽ bắt đầu tiến vào đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp.

Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dĩnh - Dương Mịch bỗng 'cực cháy' trong tạo hình 'cổ trang' mới do fan thiết kế để thỏa mong ước Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên và Dữ Phượng Hành dự đoán do Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Dù chưa xác nhận, nhưng fan đã rần rần design ảnh tạo hình cho nhân vật mà 2 nữ diễn viên sẽ đảm nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suong-nhu-cung-tuan-duoc-ca-duong-mich-va-luu-thi-thi-chon-mat-gui-vang-dong-phim-chung-trong-du-an-ho-yeu-tieu-hong-469375.html